Der SV Werder Bremen zeigt seit dieser Saison die Heimspiele der Werderfrauen in Echtzeit als Live-Ticker auf den digitalen Screens von Walldecaux. Dafür arbeitet der Verein mit Sponsor Ammerländer und Walldecaux zusammen. Der Live‑Ticker läuft den gesamten Spieltag und aktualisiert sich während der Partie. Damit erreichen die Spielstände auch Fans, die nicht im Stadion sind.

Zusätzlich erscheinen Live‑Bilder der Begegnungen auf den Displays. Damit will der Verein die Sichtbarkeit der Werderfrauen in der Stadt erhöhen. Zudem sollen neue Formen der Sportberichterstattung im öffentlichen Raum entstehen.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem SV Werder Bremen diese innovative Art der Sportberichterstattung auf unseren Screens in der Bremer Innenstadt zu bringen und unsere seit 2017 bestehende Zusammenarbeit damit auf das nächste Level zu heben. Wir wünschen den Werderfrauen viel Erfolg für den Rest der Saison und den Fans innerhalb und außerhalb des Stadions unvergessliche Momente mit ihrem Team“, sagt Torge Cordes, Sales Manager für die Region Bremen bei Walldecaux.

„Wir suchen nach Formaten, die die Sichtbarkeit unserer Werderfrauen weiterhin steigern und gleichzeitig Mehrwerte für unsere Fans schaffen. Zudem gewinnt OOH in einer enorm individualisierten Digital‑Welt wieder an Relevanz, um kollektive Erlebnisse zu schaffen“, sagt Jan-Luca Lossau, Marketing Koordinator Frauenfußball beim SV Werder Bremen.

