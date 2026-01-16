Der Digital Signage Summit auf der ISE 2026 bietet auch in diesem Jahr einen umfassenden Überblick über Entwicklungen, Technologien und Markttrends der internationalen Digital Signage-Branche. Der Summit findet am Mittwoch, den 4. Februar 2026, in Barcelona statt und wird erneut von invidis veranstaltet und moderiert. Die Konferenz ist englischsprachig und richtet sich an Fachbesucher aus Industrie, Integrationsumfeld und Betreiberlandschaft.
Mit invidis vergünstigt zum DSS ISE
Mit dem Code ISE2026invidis können Sie sich hier kostenlos für die ISE 2026 registrieren.
Wer registriert ist, kann sich Tickets für die Summits kaufen – mit dem Code ise26_invidis30 gibt es dabei 30 Prozent Rabatt.
Zentrale Themen 2026 sind Managed Signage, der zunehmende Einsatz von AI sowie die anhaltende Marktkonsolidierung – Bereiche, die sowohl technologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.
10:30 invidis Keynote „What’s Next for Signage?“
- Florian Rotberg, Managing Director, Managing Director, invidis consulting
- Stefan Schieker, Partner, invidis consulting
In der Eröffnungssession liefern Florian Rotberg und Stefan Schieker aktuelle Marktdaten und ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein. Sie zeigen, wie Managed Signage an Bedeutung gewinnt, wie AI marktrelevante Anwendungen erreicht und welche Rolle Konsolidierung spielt.
11:00 Präsentation „The Next Frontier in Retail Media“
Die Session zeigt, wie Retail Media Networks digitale Werbung und Instore-Engagement verbinden. Der Vortrag beleuchtet Chancen für Integratoren, Advertiser und Retailer sowie die Dynamik eines wachsenden Ökosystems.
- Mats Klevjer, Partnership Director Retail Media, Broadsign
11:20 Panel: „Managed Signage: The Future of Digital Signage and ProAV“
- Stan Richter, CEO, SignageOS
- Gianluca Pasquali, CEO, M–Cube
- Joe Whittlesea, Director of Experience Technology, AVI–SPL
- Borja Jaraniz, Global AV Development Director, Econocom
Das erste Panel diskutiert, wie Managed Services Digital Signage zunehmend prägen, da Anforderungen an Lifecycle Management steigen. Außerdem zeigt das Panel, warum Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt und weshalb internationale Anbieter sowie ITKonzerne im entstehenden ManagedServicesUmfeld strukturelle Vorteile haben.
11:40 Panel: „AI Disrupting Digital Signage: From Pilots to RealWorld Impact“
- John Schweikert, General Manager of Digital Signage, Poppulo
- Daniel Brookes, Digital Signage Manager, Intel
- Jason Cremins, Chief Product Officer, Navori Labs
- Tamara Bebb, CEO, Spectrio
Diese Session zeigt, wie AI Digital Signage praktisch beeinflusst. Außerdem beleuchtet das Panel die Rollen verschiedener AIModelle und gibt Orientierung, wie sich datenbasierte Anwendungen in SignageNetzwerke integrieren lassen.
12:00 Panel „Market Consolidation: Why Scale Matters in Digital Signage“
- Johan Lind, CEO, Vertiseit
- Matt Goch, CEO, Uniguest
- Chris Ryan, Managing Partner, Cleanstream Partners
Fusionen und Übernahmen sind Symptome der fortschreitenden Marktkonsolidierung. Dieses Panel diskutiert, warum Skalierung für große Projekte an Bedeutung gewinnen und wie sich strategische Vorteile daraus gewinnen lassen.
12:20 Präsentation „Elevating Digital Experiences Through the Harmony of Art + Science“
- Marcos Teranics, Managing Director & Principal, Digital Experience, IA Interior Architects
Marcos Terenzio gibt Einblicke in die Strategie experimenteller Designs von IA Interior Architects, die Vision, Kunst und Experience zusammendenken.
12:40 Panel „Tech Innovation: Emerging Trends Shaping Digital Signage“
- Ted Romanowitz, Principal Consultant, Futuresource Consulting
- Johannes Tröger, Deputy CEO, Ameria AG
- Jamie Bugler, Director of Business Development & Solutions Delivery, Samsung Electronics
- Ian French, CTO, ELink
Hier werden die wichtigsten Innovationen der ISE 2026 vorgestellt und Markttrends eingeordnet. Zudem zeigt das Panel die wachsende Bedeutung von AI und thematisiert Fortschritte in der Displaytechnologie – von E Paper über 3D bis hin zu Next-Gen-LED.
13:00 Panel „On the Edges of Signage: Enterprise Digital Signage Beyond Retail“
- Jon Sidwick, CoOwner, Blue Touch Paper
- Christophe Billaud, Managing Director, Telelogos
- Juha Kuosmanen, Senior Director, Microsoft
Dieses Panel bespricht die nächsten Entwicklungsschritte in Digital Signage, die sich aus ERP- und CRM-gestützten Konzepten, steigenden Anforderungen an Cybersecurity sowie neuen serviceorientierten Betriebsmodellen ergeben.
13:20 Präsentation „Global Best Practices“
- Andy W. Bohli, CEO, Cingerine
- Carlos Silva Santin, CEO, Admira
Andy W. Bohli und Carlos Silva Santin präsentieren Beispiele aus Digital Signage, wo herausragende Ergebnisse erzielt wurden.
13:40 Panel „Global Outlook“
- Bradley Hanrahan, Head of Global Alliances, Sony
- Nita Odera, Director Strategy, Blue Rhine Industries
- Matt Steedman, Managing Director, Amped Digital
- Sebastián Obregón, CoFounder and CEO, Emmedio
- Sanket Rambhia, Director, Xtreme Media
Zum Abschluss des Summits diskutieren Expertinnen und Experten regionale Trends, Wachstumstreiber und der Einfluss der US-Zölle auf die Branche.
Rückschau auf 2025
Der Erfolg des DSS ISE 2025 zeigt, dass die Kombination aus Marktanalysen, Expertenpanels und internationalen Einschätzungen geschätzt wird. Hier sind einige Impressionen der letztjährigen Ausgabe.