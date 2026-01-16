Der Digital Signage Summit ISE 2026 gibt Einblicke in AI-Potenziale, Managed Signage und viele weitere Branchentrends. Hier ist der Überblick zu allen Panels, Themen und Speakern.

Der Digital Signage Summit auf der ISE 2026 bietet auch in diesem Jahr einen umfassenden Überblick über Entwicklungen, Technologien und Markttrends der internationalen Digital Signage-Branche. Der Summit findet am Mittwoch, den 4. Februar 2026, in Barcelona statt und wird erneut von invidis veranstaltet und moderiert. Die Konferenz ist englischsprachig und richtet sich an Fachbesucher aus Industrie, Integrationsumfeld und Betreiberlandschaft.

Zentrale Themen 2026 sind Managed Signage, der zunehmende Einsatz von AI sowie die anhaltende Marktkonsolidierung – Bereiche, die sowohl technologische als auch wirtschaftliche Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.

10:30 invidis Keynote „What’s Next for Signage?“

Florian Rotberg, Managing Director, Managing Director, invidis consulting

In der Eröffnungssession liefern Florian Rotberg und Stefan Schieker aktuelle Marktdaten und ordnen die wichtigsten Entwicklungen ein. Sie zeigen, wie Managed Signage an Bedeutung gewinnt, wie AI marktrelevante Anwendungen erreicht und welche Rolle Konsolidierung spielt.

11:00 Präsentation „The Next Frontier in Retail Media“

Die Session zeigt, wie Retail Media Networks digitale Werbung und Instore-Engagement verbinden. Der Vortrag beleuchtet Chancen für Integratoren, Advertiser und Retailer sowie die Dynamik eines wachsenden Ökosystems.

Mats Klevjer, Partnership Director Retail Media, Broadsign

11:20 Panel: „Managed Signage: The Future of Digital Signage and ProAV“

Stan Richter, CEO, SignageOS

Gianluca Pasquali, CEO, M – Cube

Joe Whittlesea, Director of Experience Technology, AVI – SPL

Borja Jaraniz, Global AV Development Director, Econocom

Das erste Panel diskutiert, wie Managed Services Digital Signage zunehmend prägen, da Anforderungen an Lifecycle Management steigen. Außerdem zeigt das Panel, warum Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt und weshalb internationale Anbieter sowie ITKonzerne im entstehenden ManagedServicesUmfeld strukturelle Vorteile haben.

11:40 Panel: „AI Disrupting Digital Signage: From Pilots to RealWorld Impact“

John Schweikert, General Manager of Digital Signage, Poppulo

Daniel Brookes, Digital Signage Manager, Intel

Jason Cremins, Chief Product Officer, Navori Labs

Tamara Bebb, CEO, Spectrio

Diese Session zeigt, wie AI Digital Signage praktisch beeinflusst. Außerdem beleuchtet das Panel die Rollen verschiedener AIModelle und gibt Orientierung, wie sich datenbasierte Anwendungen in SignageNetzwerke integrieren lassen.

12:00 Panel „Market Consolidation: Why Scale Matters in Digital Signage“

Johan Lind, CEO, Vertiseit

Matt Goch, CEO, Uniguest

Chris Ryan, Managing Partner, Cleanstream Partners

Fusionen und Übernahmen sind Symptome der fortschreitenden Marktkonsolidierung. Dieses Panel diskutiert, warum Skalierung für große Projekte an Bedeutung gewinnen und wie sich strategische Vorteile daraus gewinnen lassen.

12:20 Präsentation „Elevating Digital Experiences Through the Harmony of Art + Science“

Marcos Teranics, Managing Director & Principal, Digital Experience, IA Interior Architects

Marcos Terenzio gibt Einblicke in die Strategie experimenteller Designs von IA Interior Architects, die Vision, Kunst und Experience zusammendenken.

12:40 Panel „Tech Innovation: Emerging Trends Shaping Digital Signage“

Ted Romanowitz, Principal Consultant, Futuresource Consulting

Johannes Tröger, Deputy CEO, Ameria AG

Jamie Bugler, Director of Business Development & Solutions Delivery, Samsung Electronics

Ian French, CTO, ELink

Hier werden die wichtigsten Innovationen der ISE 2026 vorgestellt und Markttrends eingeordnet. Zudem zeigt das Panel die wachsende Bedeutung von AI und thematisiert Fortschritte in der Displaytechnologie – von E Paper über 3D bis hin zu Next-Gen-LED.

13:00 Panel „On the Edges of Signage: Enterprise Digital Signage Beyond Retail“

Jon Sidwick, CoOwner, Blue Touch Paper

Christophe Billaud, Managing Director, Telelogos

Juha Kuosmanen, Senior Director, Microsoft

Dieses Panel bespricht die nächsten Entwicklungsschritte in Digital Signage, die sich aus ERP- und CRM-gestützten Konzepten, steigenden Anforderungen an Cybersecurity sowie neuen serviceorientierten Betriebsmodellen ergeben.

13:20 Präsentation „Global Best Practices“

Andy W. Bohli, CEO, Cingerine

Carlos Silva Santin, CEO, Admira

Andy W. Bohli und Carlos Silva Santin präsentieren Beispiele aus Digital Signage, wo herausragende Ergebnisse erzielt wurden.

13:40 Panel „Global Outlook“

Bradley Hanrahan, Head of Global Alliances, Sony

Nita Odera, Director Strategy, Blue Rhine Industries

Matt Steedman, Managing Director, Amped Digital

Sebastián Obregón, CoFounder and CEO, Emmedio

Sanket Rambhia, Director, Xtreme Media

Zum Abschluss des Summits diskutieren Expertinnen und Experten regionale Trends, Wachstumstreiber und der Einfluss der US-Zölle auf die Branche.

Rückschau auf 2025

Der Erfolg des DSS ISE 2025 zeigt, dass die Kombination aus Marktanalysen, Expertenpanels und internationalen Einschätzungen geschätzt wird. Hier sind einige Impressionen der letztjährigen Ausgabe.

