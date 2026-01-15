Von der IT in den Vertrieb: Easescreen ernennt die bisherige Head of IT Yasemin Fröhlacher zur neuen Head of Sales in Österreich.

Easescreen besetzt die Vertriebsleitung in Österreich neu: Yasemin Fröhlacher übernimmt die Position Head of Sales Austria. Sie verantwortet künftig den österreichischen Markt und die strategische Weiterentwicklung der Vertriebsaktivitäten.

Die Neubesetzung erfolgt intern – Yasemin Fröhlacher ist seit mehr als zwei Jahren Teil des Unternehmens. Bislang leitete sie als Head of IT die interne technische Systemarchitektur und trieb die Weiterentwicklung der IT-Systeme voran. Für ihre Arbeit erhielt sie den Confare Impact Award 2025 und gewann für Easescreen den Dizzie Award. Dieser zeichnet jährlich herausragende Digital-Signage-Projekte und -Lösungen aus.

„Mit Yasemin besetzen wir diese Schlüsselrolle aus den eigenen Reihen und setzen bewusst auf tiefes Produktverständnis, strategisches Denken und hohe Umsetzungskompetenz. Ihre Entwicklung bei Easescreen steht exemplarisch für unseren Anspruch, Talente langfristig aufzubauen und gezielt weiterzuentwickeln“, sagt Gerhard Pichler, CEO von Easescreen.

Mit dem Wechsel in den Vertrieb soll Yasemin Fröhlacher ihre technologische Expertise mit einer klaren Kunden- und Marktorientierung verbinden. Ihr Fokus soll dabei auf lösungsorientiertem Vertrieb und dem Ausbau von Kundenbeziehungen im österreichischen Markt liegen.