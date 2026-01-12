Ricoh hat zwei Führungspositionen im Personalbereich neu besetzt. Elisabeth Teipen übernimmt seit dem 2. Januar 2026 die Position als HR Director für die Region Central and Eastern Europe. Lena Orbeyi wurde zum 1. November 2025 HR Director & Head of Legal bei Ricoh Deutschland.

Elisabeth Teipen verantwortet die Personalstrategie und das Personalmanagement in der Region Central and Eastern Europe. In ihrer Funktion berichtet sie an Michael Vavakis, Chief People Officer bei Ricoh, und unterstützt Mark Taylor, CEO von Ricoh Central & Eastern Europe. Teipen war zuvor zwölf Jahre in verschiedenen Senior-HR-Positionen bei Continental tätig. Zuletzt arbeitete sie dort als Head of HR EMEA. Ihren Hauptstandort hat sie in Hannover.

Lena Orbeyi übernimmt mit ihrer neuen Rolle die Verantwortung für den Personalbereich von Ricoh Deutschland und bleibt zugleich Head of Legal. Zusätzlich ist sie Mitglied der Geschäftsleitung in Deutschland. Orbeyi leitet seit 2019 das deutsche Legal-Team des Unternehmens und unterstützt seit 2023 auch das Legal-Team in der DACH-Region. Seit Juli 2025 hatte sie die Position des Interim Human Resources Director kommissarisch inne.

Mit den Personalentscheidungen strukturiert Ricoh die Führungsverantwortung im Personalbereich auf regionaler und nationaler Ebene neu. Beide Positionen sind jeweils mit klar definierten Zuständigkeiten für Organisation und Führung der Personal- und Rechtsfunktionen ausgestattet.