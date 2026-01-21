einen integrierten Content Designer im CMS sowie neue Branchenlösungen und Display-Technologien.

Die Bütema präsentiert auf der Euroshop 2026 Neuheiten rund um Software, Services und Anwendungen für Kundenkontaktpunkte. Die Retail-Fachmesse findet vom 22. bis 26. Februar 2026 in Düsseldorf statt.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht ein integrierter Content Designer, der das Content-Management-System um ein Gestaltungstool erweitert. Templates, Layouts und komplette Contentstrecken lassen sich direkt innerhalb der Software erstellen, bearbeiten und veröffentlichen. Nutzer können Hintergründe, Bildwelten, Textmodule, Formen und Designstrukturen im CMS anlegen und anpassen.

Ergänzend zeigt die Bütema erstmals Menüboard-Lösungen für Gastronomie und Lebensmitteleinzelhandel. Die Lösungen unterstützen dynamische Preis- und Produktwechsel sowie tageszeitabhängige Inhaltsausspielungen. Zusätzlich stellt das Unternehmen Leistungen seiner Inhouse-Agentur vor, die Digital-Signage-Content erstellt und auf Wunsch direkt ins CMS einspielt.

Displays und Systemlösungen

Bütema zeigt mehrere Display-Neuheiten, darunter ein 3D-Effekt-Display von Samsung mit mehrschichtiger LCD- und Lentikularstruktur. Nach Einschätzung von invidis handelt es sich dabei um das Spatial-Display mit räumlichem Tiefeneffekt.

Zudem werden ein 115-Zoll-Display sowie LED-Lösungen mit Pixelpitches von 2,6 Millimeter, 1,9 Millimeter und 1,5 Millimeter präsentiert.

Ergänzt wird der Messeauftritt durch Software- und Systemlösungen wie den Instore-Assistant, eine mobile ERP-Lösung sowie Anwendungen aus den Bereichen Retail Media, Sensorik und Checkout. Dazu zählen unter anderem Lidar-Sensorik zur Erkennung von Produktentnahmen und eine RFID-Checkout-Wanne für Self-Checkout-Prozesse.

Die Bütema präsentiert die Neuheiten auf der Euroshop 2026 in Düsseldorf in Halle 6 an Stand E61.

