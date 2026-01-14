Purelink gibt eine neue Partnerschaft mit AV Pro DWC-LLC bekannt. Die Zusammenarbeit bezieht sich auf die Region des Golf-Kooperationsrats (GCC) und umfasst den Vertrieb sowie die Unterstützung von AV-Konnektivitätslösungen.

AV Pro DWC-LLC agiert als AV-Distributor und Systemintegrator mit Sitz in Dubai. Das Unternehmen unterstützt Integratoren mit Design-Dienstleistungen, technischer Beratung und Vertrieb. Nach eigenen Angaben verfügt AV Pro DWC-LLC über Projekterfahrung in den Bereichen Corporate, Hospitality, Education und Government und bietet Leistungen von der Systemplanung bis zum After-Sales-Service an.

Die Partnerschaft betrifft die Produktverfügbarkeit in der GCC-Region. Purelink nennt Lagerverfügbarkeit, Logistik sowie lokalen technischen Support. AV Pro DWC-LLC tritt dem globalen Vertriebsnetz des Herstellers bei.

Zum Produktportfolio zählen professionelle Anschlusskabel der Serien Pureinstall und Flexinstall. Ergänzend bietet das Unternehmen Fiberx als aktive optische Kabel für AV-Übertragung an. Darüber hinaus gehören Puretools für Proav-Signalmanagement, Vuelogic für Videokollaboration und BYOD-Integration sowie Mediahub2 für Arbeitsplatz-Konnektivität zum Sortiment.