Purelink präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona sein Portfolio an USB-C- und AV-Lösungen, das sich an professionelle Arbeits-, Lern- und Kollaborationsumgebungen richtet.

Im Fokus stehen dabei drei Produktbereiche: Connect, Extend und Collaborate. Unter Connect zeigt Purelink die Flexinstall-Serie. Sie umfasst kompakte USB-, HDMI- und Cat.6a-Kabel für enge Installationsräume. Die Kabel verfügen zudem über austauschbare Farbkappen zur Identifikation. Eine Graphen-Abschirmung sorgt für stabile Signalqualität.

Die Microx4-Reihe aus der Pureinstall-Serie umfasst außerdem passive USB-C-Kabel mit Micro-Coax-Technologie für größere Reichweiten. Zwei Verriegelungsmechanismen, darunter das proprietäre Tru-Lock-System, sorgen für sicheren Halt.

Unter Extend präsentiert Purelink zusätzlich USB3-Systeme zur professionellen Signalverteilung. Dazu gehören USB-C- und USB3-Extender sowie modulare HDBaseT-3.0-Lösungen für die Übertragung von Audio, Video und Steuerungssignalen über lange Distanzen.

Die UC-Meeting-Technologien bieten darüber hinaus Multi-Format-Switcher mit HDMI 2.1 bis 48 Gigabit pro Sekunde. Ebenso gehören universelle USB-C-Konnektivität und schnelle Geräteerkennung zum Funktionsumfang. Ausgewählte Geräte unterstützen 5K 21:9 via HDBaseT über bis zu 100 Meter. Dabei ist gleichzeitige Kamera- und HID-Steuerung möglich.

Im Bereich Collaborate zeigt Purelink schließlich das Mediahub2-System als modulare Konnektivitätsplattform. Das Individual Connection System ermöglicht dementsprechend die werkzeugfreie Konfiguration mit verschiedenen Modulen wie USB-C-Docking, HDMI, LAN, Steckdosen und USB-Schnittstellen.

Die Vuelogic-Serie erweitert weiterhin das BYOM-Portfolio um Video Bars, PTZ-Kameras und Zubehör für hybride Meetings. Am Stand sind ebenso Ledson Systems und Just Add Power mit LED- und AV-over-IP-Lösungen vertreten.

Purelink ist auf der ISE 2026, die vom 3. bis 6. Februar 2026 stattfindet, am Stand 2Q600 zu finden.