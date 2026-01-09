Kulturformat startet mit einer neuen Führungsperson ins Jahr: Heike Fischer folgt intern auf Daniela Grill, die in den Ruhestand geht.

Bei der Gewista-Tochter Kulturformat gibt es zum Jahresbeginn einen Führungswechsel. Heike Fischer übernimmt mit 1. Januar 2026 die Geschäftsführung. Das Unternehmen fungiert als Ansprechpartner für Außenwerbung im Bereich Kultur, Kunst und Events. Heike Fischer folgt auf Daniela Grill, die nach mehr als 25 Jahren bei Gewista und acht Jahren an der Spitze von Kulturformat in den Ruhestand geht.

Unter der Leitung von Daniela Grill entwickelte sich Kulturformat laut Gewista zu einer zentralen Plattform für Kunst und Kultur im öffentlichen Raum. So baute sie bereits vor ihrer Geschäftsführerrolle den Kulturbereich unter dem damaligen Namen Kulturplakat auf.

Gewista-CEO Franz Solta sagt: ´“Daniela Grill hat mit großem Engagement, Weitblick und persönlicher Leidenschaft den Kulturbereich der Gewista geprägt und Kulturformat zu dem gemacht, was es heute ist. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. Gleichzeitig freuen wir uns, mit Heike Fischer eine erfahrene Managerin an der Spitze von Kulturformat zu wissen, die Bewährtes weiterführen und neue Impulse setzen wird.“

Zuletzt Leitung Retail Media

Mit Heike Fischer rückt eine Managerin an die Spitze, die mehr als zehn Jahre Erfahrung in Medien, Marketing und Sales hat. Zuletzt leitete sie bei Gewista den Bereich Retail Media. Dort verantwortete sie den Ausbau digitaler Werbeflächen in österreichischen Shoppingcentern und trieb die Weiterentwicklung des Angebots maßgeblich voran. Zuvor war sie als selbstständige Agenturleiterin sowie in internationalen Konzernen in Österreich und Osteuropa tätig.

Mit der neuen Geschäftsführung will Gewista Kulturformat als eigenständige Marke weiter ausbauen.