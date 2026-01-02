Anzeige
Hisense

Lifestyle-Touchscreen mit Akku

Während Hisense im Digital Signage Markt dem Displayhersteller-Establishment zunehmend Marktanteile abnimmt, sind die Chinesen bei Consumer TVs schon lange weit mehr als nur ein Herausforderer. Nun präsentiert Hisense einen Lifestyle TV mit 10 Stunden Batterielaufzeit, Touchscreen und Webcam.
von
Hisense S6 Follow Me Display (Foto: Hisense)
Hisense S6 Follow Me Display (Foto: Hisense)

Auf der CES 2026 präsentiert Hisense das S6 Follow Me Display. Der Lifestyle-TV ähnelt Konzepten von LG und Samsung und war primär für den asiatischen Markt für Haushalte mit kleiner Wohnfläche konzipiert. Doch auch in Europa und Nordamerika werden mobile TVs für den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Räumen immer beliebter – so wenigsten hofft es die Industrie.

Das Hisense S6 Follow Me Display bietet einen entspiegelten 32 Zoll UHD-Touchscreen, einen integrierten Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit sowie Webcam, Lautsprecher und höhenverstellbaren Standfuß.

Neuer Formfaktor: Mobile Displays von LG und Samsung