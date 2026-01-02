Auf der CES 2026 präsentiert Hisense das S6 Follow Me Display. Der Lifestyle-TV ähnelt Konzepten von LG und Samsung und war primär für den asiatischen Markt für Haushalte mit kleiner Wohnfläche konzipiert. Doch auch in Europa und Nordamerika werden mobile TVs für den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Räumen immer beliebter – so wenigsten hofft es die Industrie.

Das Hisense S6 Follow Me Display bietet einen entspiegelten 32 Zoll UHD-Touchscreen, einen integrierten Akku mit bis zu 10 Stunden Laufzeit sowie Webcam, Lautsprecher und höhenverstellbaren Standfuß.