Seit Jahren entwickeln sich Smart-Home-Technologien unabhängig von kommerziellen Digital Signage-Lösungen. Professionelle Projekte setzen auf robuste Sensorsysteme von Anbietern wie Nexmosphere und anderen, die speziell für den 24/7-Betrieb im Einzelhandel, der Gastronomie und Experiences entwickelt wurden. Diese gelten weiterhin als Goldstandard für Zuverlässigkeit, Präzision und fortschrittlichen Triggering. Die rasante Entwicklung von B2C-Smart-Geräten – dank Matter mittlerweile standardisiert und interoperabel – ermöglicht aber auch für Digital Signage eine ergänzende Ebene kostengünstiger, unkomplizierter Interaktivität.

Mit der neuesten Produkteinführung baut Ikea seine gesamte Smart-Home-Plattform von Grund auf neu auf. Das Unternehmen aktualisiert bestehende Produktkategorien und führt neue ein, die alle nativ mit Matter kompatibel sind. Für die Digital-Signage-Branche ist die Anbindung an SmartThings Pro besonders relevant. Samsungs B2B-Plattform erweitert Matter über den privaten Bereich hinaus und ermöglicht die Interaktion von Digital-Signage-Installationen mit Sensoren, Beleuchtung oder Umgebungsreizen, die typischerweise mit Consumer-IoT in Verbindung gebracht werden.

Die ISE 2026 in Barcelona dürfte einen Wendepunkt markieren. Die Konvergenz von Smart-Home-Technologie mit professioneller AV-Technik und Digital Signage schreitet rasant voran, und Matter-fähige Geräte werden an vielen Messeständen in B2B-Demonstrationen präsentiert werden. Die Sensoren von Ikea werden zwar keine professionelle Hardware ersetzen, bieten aber eine attraktive Alternative: kostengünstige, einfach zu installierende Auslöser, die die grundlegende Interaktivität in Retail- und Gastronomiebetrieben verbessern können.

Für viele Anwendungsfälle – von der einfachen Anwesenheitserkennung (Presence Sensing) über die Steuerung der Umgebungsbeleuchtung bis hin zu dynamischen Szenenwechseln – können günstige B2C-Sensoren als zusätzliche intelligente Komponente dienen. Die Kombination professioneller Digital-Signage-Plattformen mit Consumer IoT-Ökosystemen eröffnet neue kreative Möglichkeiten und senkt gleichzeitig die Einstiegshürden für kleinere Installationen oder Konzeptflächen.

Auch wenn Ikeas Schritt nicht direkt auf Digital Signage abzielt, ist das Potenzial für den Markt offensichtlich. Indem der weltweit größte Einrichtungskonzern sein gesamtes Smart-Home-Ökosystem auf einen offenen Standard umstellt, beschleunigt er die Verbreitung weit über das Wohnzimmer hinaus – hin zu Retail, Hospitality und Gastronomie, in denen Digital Signage bereits eine zentrale Rolle spielt.

Das aktualisierte Sortiment konzentriert sich auf drei Kernbereiche: Beleuchtung, Sensoren und Steuerung.

Beleuchtung

Die smarte Glühbirnen-Serie umfasst elf Varianten mit unterschiedlichen Formen, Größen, Lichtstärken und Designs – sowohl mit Farb- als auch mit Weißlichtspektrum und Dimmfunktion

Smarte Sensoren

Fünf Varianten für Bewegung, Luftqualität, Luftfeuchtigkeit und Wasserleckage.

Bewegungsmelder für den Innen- und Außenbereich, der die Beleuchtung automatisch einschaltet

Tür-/Fenstersensor. Erkennt das Öffnen und Schließen von Türen und Fenstern. Bei Anbindung an eine IoT-Plattform erhalten Nutzer Benachrichtigungen. Auch für Räume wie Abstellräume geeignet, wo er das Licht ein- und ausschalten kann

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Misst das Raumklima. Per Knopfdruck werden Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt

Luftqualitätssensor. Misst CO₂, Feinstaub (PM2,5), Temperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt die Luftqualität in Geschäften oder Büros an

Erkennt Lecks und warnt akustisch und per Fernzugriff.

Fernbedienungen und Steckdosen