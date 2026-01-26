2025 war ein Jahr, in dem sich die Anforderungen an digitale Lösungen weiter geschärft haben. Unternehmen erwarten heute nicht nur visuelle Exzellenz, sondern Konzepte, die Prozesse vereinfachen, Kosten senken und neue Erlebnisqualitäten schaffen. Der AV-Markt reagiert darauf mit einer Professionalisierung, die sich in gezielteren Investitionen und wachsender Nachfrage nach integrierten Lösungen zeigt.

B2B bleibt Wachstumstreiber

Der B2B-Display-Markt birgt enormes Wachstumspotenzial. Prognosen sehen den globalen Display-Markt bis 2030 bei rund 186 Mrd. US-Dollar – ein jährliches Wachstum von über 7 Prozent. Digital Signage allein soll sich bis 2034 mehr als verdoppeln, getrieben von großformatigen Displays, LED-Technologie und AI-Integration. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich „AI in Digital Signage“ mit erwarteten 21 Prozent CAGR bis 2030.

Diese Zahlen unterstreichen: Unternehmen investieren zunehmend in Lösungen, die Effizienz und Erlebnis verbinden.

Samsung hat diesen Wandel genutzt, um seine Strategie konsequent an den Bedürfnissen der Unternehmen auszurichten. Mit der Weiterentwicklung von VXT für effizientes Content-Management und Smartthings Pro für smarte Steuerung zeigen wir, wie Komplexität reduziert und Effizienz gesteigert werden kann. Energieeffiziente Technologien wie E-Paper und immersive Formate wie MicroLED unterstreichen, dass Display-Technologien heute Teil ganzheitlicher Business-Konzepte sein können – nicht nur Hardware, sondern Lösungen für echte Herausforderungen.

Starke Partnerschaften

Partnerschaften sind dabei ein Schlüssel. Digitalisierung gelingt unseres Erachtens nur im Zusammenspiel. Deshalb haben wir unser Partner-Ökosystem weiter ausgebaut, um branchenspezifische Lösungen für zahlreiche Verticals zu realisieren.

Zwei Projekte aus 2025 verdeutlichen das: Im Kuka-Showroom in Augsburg verschmelzen Robotik und Visual Experience zu einer High-Tech-Inszenierung. Eine LED-Videowall und großformatige Displays schaffen immersive Einblicke in automatisierte Produktionsprozesse – ein Beispiel dafür, wie Technologie Emotionen wecken und komplexe Inhalte verständlich machen kann. Im Zeiss-Großplanetarium Berlin empfängt eine U-förmige LED-Installation Besucher*innen bereits im Foyer und inszeniert den Übergang in den Kosmos. Das Projekt zeigt, wie visuelle Kommunikation Wissen erlebbar macht und Architektur sinnvoll integriert – möglich durch enge Zusammenarbeit mit starken Partnern.

Ausblick 2026

Wir erwarten, dass AI im Display-Bereich noch stärker zum Standard wird – nicht als Selbstzweck, sondern als Werkzeug für Automatisierung, Fehlerreduktion und Zeitersparnis. Gleichzeitig wird die Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen und immersiven Erlebnissen weiter steigen. Samsung plant diesen Wandel aktiv mitzugestalten: mit Lösungen, die auf den Anforderungen der Unternehmen basieren und mit Services, die Verlässlichkeit und Innovation verbinden.

