Absen präsentiert auf der ISE 2026 drei neue LED-Displays. Dabei setzt der Hersteller auf MicroLED-Technologie und COB-Technik. Absen stellt seine Produktpalette für die Bereiche Corporate, Rental und Fixed Installation vor. Darunter befinden sich drei Neuheiten.

Mit 1,5 Millimeter Pixelpitch arbeitet das SA1.5 COB als Rental-Display. Zudem nutzt es Flipchip-COB-Technologie für höhere Zuverlässigkeit. Das Magnesium-Gehäuse mit Dual-Layer-Druckguss ist für eine schnelle Montage ausgelegt und ermöglicht vollständigen Wartungszugang.

MicroLED-Technologie und Black-Matrix-Verfahren kommen beim CL V3 zum Einsatz. Dadurch erreicht das Display tiefe Schwarzwerte und hohen Kontrast. Eine Verkapselung auf Panel-Ebene schützt die Komponenten zusätzlich.

Für DooH eignet sich das AW Pro mit 1,25 Millimeter. Dementsprechend arbeitet es als Outdoor-Display mit Flipchip-COB-Technologie. Hohe Wetterbeständigkeit steht dabei im Fokus.

Am 3. Februar von 16 bis 17 Uhr findet in Barcelona die offizielle Produktpräsentation statt. Ebenso zeigt Absen das faltbare Display X136F für Konferenzräume. Für Retail-Umgebungen ist zudem die PO-Serie zu sehen. Absen ist auf dem Stand 3M400 vertreten.