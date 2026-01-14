Connectsignage präsentiert auf der ISE 2026 in Barcelona seine neue Plattform sowie die dazugehörige CMS-Oberfläche. Das UI/UX wurde dafür überarbeitet. Auch ein Touch-Editor ist integriert. Im Corporate-Bereich lassen sich damit ohne Programmierkenntnisse interaktive Anwendungen erstellen – zum Beispiel ein Tool für die Raumbuchung.

Die neuen Anwendungen der Plattform demonstriert Connectsignage auf der Messe nicht nur am eigenen Stand: Auf den Displays von Peerless AV ist die Software ebenfalls im Einsatz. Weitere Partner sind unter anderem Sharp und Concept International.

SSP-Schnittstelle für Retail Media

Ein weiterer Fokus liegt auf Retail Media. Dabei will Connectsignage die Bedeutung von SSP-Schnittstellen hervorheben. Damit können Händler und Netzwerkbetreiber digitale Flächen für programmatische Werbung öffnen und über ein Dashboard zur Vermarktung freigeben. Auf der Messe zeigt der Softwareanbieter verschiedene Schnittstellen zu mehreren SSPs.

Zudem stellt Connectsignage seinen AI-gestützten Support für das Partnernetzwerk vor. Dafür wurden eigene AI-Bots entwickelt, die Wissen aus Support-Daten, Projekten und Dokumentationen bereitstellen. Das überarbeitete Partnernetzwerk soll auch den Support-Aufwand reduzieren und Onboarding-Prozesse vereinfachen.

Connectsignage ist am Stand E880 in Halle 4 vertreten.