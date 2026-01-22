Der österreichische Software-Entwickler Easescreen erweitert zur ISE 2026 in Barcelona die Unterstützung zusätzlicher SoC‑Plattformen. Das Unternehmen bindet neue Serien von AG Neovo sowie E-Paper‑Displays von Samsung und Sharp an.

Zudem baut Easescreen im browserbasierten Webinterface Funktionen für die tägliche Content‑Arbeit aus. Die Planungsoberfläche bildet nun auch im Webinterface eine Kalenderansicht ab.

Außerdem wurden Werkzeuge für interaktive Szenarien überarbeitet und direkt in den browserbasierten Workflow integriert. Dadurch lassen sich Touch‑ oder Sensor‑Setups ohne lokale Software einrichten.

Easescreen führt außerdem Anbindungen an externe Medienbibliotheken ein. Redaktionelle Teams greifen damit im Webinterface auf Material zu. Dieser Schritt soll die tägliche Content‑Erstellung vereinfachen und den Zugang zu lizenzsicherem Inhalt ermöglichen.

Systemöffnung für Programmatic

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf programmatischer Werbung im Digital‑Signage‑Umfeld. Easescreen öffnet sein System für zusätzliche Vermarktungsplattformen. Dafür entsteht eine Schnittstelle für unabhängige Anbieter.

Für die zielgruppenorientierte Ausspielung von Inhalten integriert Easescreen zudem die AI-gestützte Analysetechnologie von Advertima.

Easescreen ist auf der ISE 2026 am Stand 3G100 zu finden.

