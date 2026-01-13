SNA Displays hat zwei großformatige LED-Plattformen in Manhattan installiert. Diese bilden sowohl innerhalb als auch außerhalb des Times-Square-Bezirks zwei neue DooH-Assets.

An der 711 Seventh Avenue umhüllt ein neues kaskadenförmiges Display die Fassade des „Vocco Times Square Broadway Hotel“. Diese mehrteilige Installation namens Squareview ist in die L‑förmige Außenhülle des 32‑stöckigen Gebäudes integriert. Somit ist sie sowohl von der Seventh Avenue, dem Duffy Square als auch den umliegenden Fußgänger‑ und Verkehrszonen am nordöstlichen Rand des Times Square sichtbar.

Das neue LED-Netzwerk besteht aus drei Hauptelementen: Einem 13,1 Meter hohen und 15,2 Meter breiten LED-Display, einem zweiten Display direkt darüber mit einer Höhe von 8,5 Metern sowie einem doppelseitigen Blade-Sign, das aus der Fassade herausragt. Jede Seite des Blade-Signs misst mehr als 10,7 Meter und sorgt für optimale Sichtbarkeit für den Verkehr in beide Richtungen entlang der Seventh Avenue.

Squareview liegt an der Seventh Avenue zwischen der 47. und 48. Straße, gegenüber dem Renaissance Hotel und direkt neben einer weiteren SNA-Installation bei der Adresse „20 Times Square“. Alle Displays nutzen die Empire Exterior LED-Technologie von SNA mit einem Pixelpitch von 6,6 Millimetern – damit gehören sie zu den hochauflösenden Outdoor-LED-Screens in der Umgebung. Die digitale Medienplattform wird vom Out-of-Home-Unternehmen Kevani betrieben.

Zweiseitiger Screen an der Eighth Avenue

In einem separaten Projekt hat Big Outdoor seine Präsenz im Digital-Out-of-Home-Bereich entlang des E Walk Retail-Korridors auf der West 42nd Street zwischen Seventh und Eighth Avenue ausgebaut. Neu hinzugekommen ist ein doppelseitiges LED-Display im Keilformat. Die Installation setzt auf einen Pixelpitch von 8 Millimetern und wird ebenfalls von SNA Displays Empire Exterior LED-Technologie angetrieben. Big Outdoor ist Eigentümer und Betreiber des digitalen Assets und verantwortet den Media-Verkauf sowie die Content-Steuerung.

Das E Walk-Display ist zur West 42nd Street ausgerichtet und wird von drei weiteren LED-Installationen von SNA Displays umgeben – darunter eine bei Target Times Square und zwei an der Kreuzung 42nd Street/Eighth Avenue. Die Konstruktion mit schrägen Seiten, die in einer Spitze zusammenlaufen, ragt leicht über die Gebäudefassade oberhalb des Dallas BBQ Restaurants hinaus. Diese Form soll die Sichtbarkeit und Lesbarkeit für Fußgänger und Autofahrer in beide Richtungen entlang des Korridors erhöhen.

SNA Displays und Big Outdoor arbeiten seit Jahren bei Projekten in Times Square und anderen großen Märkten zusammen. Mit der neuen E Walk-Installation wächst das Cluster großformatiger Digital Signage-Assets entlang einer der meistfrequentierten Straßen Manhattans weiter.