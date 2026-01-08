Nach vielen Jahren im Digitalmanagement verändert sich die Führung bei Omnicom Media Germany: CDO Sascha Jansen macht beruflich einen Schritt in eine neue Richtung.

Bei Omnicom Media Germany kommt es Mitte Januar zu einem Personalwechsel: Chief Digital Officer Sascha Jansen verlässt die Agenturgruppe nach 17 Jahren. Er will ein neues berufliches Kapitel beginnen.

Sascha Jansen wechselte 2009 von Vivaki zur damaligen OMG 4CE. Seitdem begleitete er die digitale Transformation des Unternehmens in verschiedenen Führungsfunktionen.

In seiner Zeit bei Omnicom gestaltete Sascha Jansen zentrale Bereiche mit. Er trieb den Ausbau von Paid Social, Programmatic und Commerce Media voran. Zudem verantwortete er den Launch von Annalect und Resolution Media in Deutschland. Auch bei Unternehmensakquisitionen wirkte er mit, darunter bei der Integration der M,P,Newmedia zur heutigen OMG Outcomes.

Programm für Quereinsteiger eingeführt

Ein weiteres Schwerpunktfeld war für ihn die Ausbildung neuer Talente. Mit dem Digital College etablierte er ein Programm, das Quereinsteiger im Bereich digitale Medien qualifiziert. Mehr als 100 Mitarbeitende haben über dieses Format ihren Einstieg in die Agenturgruppe gefunden. Darüber hinaus engagierte er sich als stellvertretender Vorsitzender im Verband Die Mediaagenturen im BVDW.

„Über die Jahre waren es tatsächlich zehn verschiedene Unternehmungen innerhalb der Gruppe, in denen ich aktiv die digitale Transformation begleiten und den Erfolg der Gruppe mitgestalten durfte. Darauf bin ich stolz, aber vor allem dankbar“, sagt Sascha Jansen.

Paul Remitz, CEO von Omnicom Media Germany, sagt: „Ich danke Sascha ausdrücklich für sein Engagement und seinen langjährigen Einsatz. Er hat über viele Jahre die Gruppe in der Digitalen Transformation aktiv mitgestaltet und ohne ihn stünden wir nicht dort, wo wir heute sind. Neben seinem außerordentlichen Know-how habe ich besonders seine persönliche, selbstlose und unaufgeregte Art sehr zu schätzen gelernt.“

Eine Nachfolge von Sascha Jansen wurde noch nicht kommuniziert.