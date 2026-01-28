Zetadisplay und LG Electronics haben eine Partnerschaft angekündigt, durch die LG‑Displays künftig ab Werk mit dem CMS Engage Suite ausgestattet werden. Damit setzen beide Unternehmen auf ein Vertriebsmodell, das früher nur eingeschränkt erfolgreich war, nun aber unter verbesserten technischen Voraussetzungen neu bewertet wird.

Frühere Ansätze, CMS‑Lösungen vorinstalliert anzubieten, scheiterten oft daran, dass die Software nicht direkt im SoC integriert war. Stattdessen boten Hersteller App‑Stores oder Installationsassistenten an, die weiterhin mehrere Einrichtungsschritte erforderten und den Mehrwert für Integratoren und Betreiber begrenzten. Diesen Aufwand wollen Zetadisplay und LG nun reduzieren, indem das CMS vollständig auf den Displays ausgeliefert wird.

Die Ersteinrichtung soll laut Zetadisplay besonders einfach sein: Anwender geben über die Fernbedienung lediglich einen Enterprise‑Aktivierungscode ein. Der verschlankte Ablauf soll Installationszeiten verkürzen, Rollouts beschleunigen und insbesondere digitalisierte Netzwerke mit vielen Standorten unterstützen.

Mit der Kooperation wollen beide Unternehmen Deployments vereinfachen – sowohl für Enterprise‑Kunden als auch für Anwender, die auf sofort nutzbare Lösungen setzen. Der Ansatz folgt dem Branchentrend, Digital‑Signage‑Installationen effizienter und konsistenter umzusetzen, vor allem bei Multi‑Location‑Setups, in denen einheitliche Abläufe entscheidend sind.

Weitere Details zur Umsetzung wollen Zetadisplay und LG in Kürze veröffentlichen. Fest steht, dass Engage Suite künftig standardmäßig auf allen LG‑Displays verfügbar sein wird. Zudem bleibt offen, ob LG das Konzept auf zusätzliche Softwarepartner ausweiten könnte – angesichts der Ökosystem‑Strategie des Unternehmens gilt das als wahrscheinlich.