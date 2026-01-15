Digital Signage-Community aufgepasst: Unser Gewinnspiel in Kooperation mit Samsung läuft nur noch bis Donnerstag, den 22. Januar 2026. Wer sich das neue 32 Zoll Samsung Color E-Paper Display (EMDX) sichern möchte, sollte jetzt schnell teilnehmen.

So einfach geht’s: Den neuen invidis-Guide herunterladen: „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“

Automatisch am Gewinnspiel teilnehmen

Das Display basiert auf der E Ink Spectra 6 Color-Technologie. Es stellt statische Inhalte in papierähnlicher Optik darstellt und lässt sich remote aktualisieren – ideal für Unternehmen, die analoge Anzeigen digitalisieren oder die neue E-Paper-Technologie ausprobieren möchten.

Technische Merkmale des Samsung EMDX:

Aktiver Anzeigebereich: 696 × 391 mm

Native Auflösung: 2.560 × 1.440 Pixel

Displaytechnologie: E Ink Spectra 6 Color

Für den 24/7-Betrieb entwickelt

USB-C-kompatibel

integrierter Akku für temporäre Standorte

Dank dieser Eigenschaften ist das Display nicht nur energieeffizient, sondern auch flexibel einsetzbar, sei es im Retail, in der Corporate Communication oder an öffentlichen Informationsflächen.

Viel Erfolg!