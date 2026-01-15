Digital Signage-Community aufgepasst: Unser Gewinnspiel in Kooperation mit Samsung läuft nur noch bis Donnerstag, den 22. Januar 2026. Wer sich das neue 32 Zoll Samsung Color E-Paper Display (EMDX) sichern möchte, sollte jetzt schnell teilnehmen.
So einfach geht’s:
- Den neuen invidis-Guide herunterladen: „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“
- Automatisch am Gewinnspiel teilnehmen
Das Display basiert auf der E Ink Spectra 6 Color-Technologie. Es stellt statische Inhalte in papierähnlicher Optik darstellt und lässt sich remote aktualisieren – ideal für Unternehmen, die analoge Anzeigen digitalisieren oder die neue E-Paper-Technologie ausprobieren möchten.
Technische Merkmale des Samsung EMDX:
- Aktiver Anzeigebereich: 696 × 391 mm
- Native Auflösung: 2.560 × 1.440 Pixel
- Displaytechnologie: E Ink Spectra 6 Color
- Für den 24/7-Betrieb entwickelt
- USB-C-kompatibel
- integrierter Akku für temporäre Standorte
Dank dieser Eigenschaften ist das Display nicht nur energieeffizient, sondern auch flexibel einsetzbar, sei es im Retail, in der Corporate Communication oder an öffentlichen Informationsflächen.
Viel Erfolg!
Aktionsbedingungen
Veranstalter der Verlosung ist
invidis consulting GmbH
Atelierstr. 10
81671 München
Germany
Telefon: +49 [0]89 2000 416 17
E-Mail: info@invidis.com
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Jede Person, die unseren PDF-Guide „Das TRUST-Prinzip – Wie man verlässliche Digital Signage-Partner findet“ auf unserer Webseite im Zeitraum vom 08.01.2026 bis 22.01.2026 herunterlädt, nimmt automatisch an der Verlosung teil.
Verlost wird ein Samsung 32″ Color E-Paper EMDX. Es wird ein einzelner Gewinner ermittelt.
Der Gewinner wird nach dem Ende des Teilnahmezeitraums per Losverfahren ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt und muss sich innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung zurückmelden, andernfalls wird ein Ersatzgewinner ausgelost.
Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Verzögerungen oder Ausfälle, die die Teilnahme an der Verlosung behindern könnten. Zudem übernimmt der Veranstalter keine Haftung für Schäden, die dem Gewinner durch die Inanspruchnahme des Gewinns entstehen.