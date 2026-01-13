Epamedia erweitert ab Januar 2026 die Führungsebene. Jochen Kaiblinger übernimmt die Funktion des Director Regional Sales & Marketing und verantwortet in dieser Rolle Sales, Marketing sowie das Regionalgeschäft. Er berichtet direkt an den CEO Alexander Labschütz. Der österreichische Außenwerber Epamedia betreibt ein bundesweites Netz aus analogen und digitalen Werbeträgern.

Jochen Kaiblinger war zuletzt Prokurist und Vertriebsleiter bei ÖBB Werbung. Dort war er für den Verkauf von Außenwerbeflächen sowie für den Ausbau des Netzes an Bahnhöfen, Verkehrsmitteln und entlang von Autobahnen zuständig.

„Mit Jochen Kaiblinger gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der den österreichischen Out-of-Home-Markt kennt“, sagt Alexander Labschütz, Chief Executive Officer von Epamedia.