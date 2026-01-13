Mit Neujahrsvorsätzen kehrt jährlich auch der sogenannte „Quitter’s Day“ zurück. Dieser fällt immer auf den zweiten Freitag im Januar, an dem viele Vorsätze für das neue Jahr bereits wieder verworfen werden. Das nimmt das Traveltech-Unternehmen Weroad zum Anlass, eine Out-of-Home-Kampagne in Berlin zu starten.

Weroad stellt die Kampagne damit als Gegenpol zu typischen Neujahrsvorsätzen auf. Die Botschaften verzichten dabei auf Optimierungsnarrative. Vorsätze wie „Mehr Sport machen“ oder „10.000 Schritte täglich“ werden abgebildeten Reiseerlebnissen gegenübergestellt.

Partner bei der Umsetzung sind Walldecaux und Ultra OOH.

Echte Bilder aus Community

Die Motive zeigen reale Reisebilder aus der Weroad-Community. Damit soll vermittelt werden: Veränderung entsteht nicht durch Druck, sondern durch neue Erfahrungen.

Die Kampagne läuft bis zum 11. Januar. Sie umfasst sechs Motive, die digital am U-Bahnhof Friedrichsstraße zu sehen sind. Zusätzlich setzt man A1-Poster an Hotspots in Mitte, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Kreuzberg ein.

Damit will Weroad die Millennials-Zielgruppe dort erreichen, wo Vorsätze und Realität aufeinanderprallen: Auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum nächsten Termin. Also an den Orten, wo enge Zeitstrukturen den Alltag prägen.