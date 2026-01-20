Displayce und Tiktok kündigen eine Zusammenarbeit an. Damit will das OoH-Unternehmen helfen, die Out-of-Phone-Lösung der Video-Plattform in Europa zu aktivieren. Out-of-Phone beschreibt die Übertragung von Inhalten aus der mobilen App in den öffentlichen Raum.

Die Kooperation ermöglicht die Ausspielung auf großformatigen Premium-Screens in städtischen Gebieten. Dazu gehören Flächen von Walldecaux, Bauer Media und Ocean Outdoor.

Erweitertes Kampagnen-Angebot für Tiktok

Displayce liefert dafür die technologische Plattform. Tiktok ergänzt damit sein Kampagnenangebot über das mobile Umfeld hinaus. Marken und Agenturen können Inhalte über mobile Nutzung und öffentliche Sichtbarkeit hinweg verlängern.

„Diese Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des programmatischen Digital-out-of-Home. Durch die Bündelung von Kräften mit Tiktok verbinden wir zwei starke Medien – Social und Outdoor – um messbare, kulturell relevante Wirkung für Marken in ganz Europa zu erzielen“, sagt Laure Malergue, CEO und Mitgründerin von Displayce.

Wenn Botschaften über mehrere Kanäle wiederholt werden, entfalten sie eine stärke Wirkung – der psychologische Fachbegriff dafür ist der Halo-Effekt. Die Verbindung von Social Media und DooH kann damit zu einer höheren Gesamteffektivität beitragen.

