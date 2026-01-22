Mit dem Einstieg von Jörn Solfrian erweitert die Pilot Agenturgruppe ihre Geschäftsführung. Er führt die Bereiche Strategie, Analytics und Insights künftig zusammen mit Martina Vollbehr. Damit verantworten beide die Bereiche und sollen die Integration der drei Einheiten vorantreiben.

Darüber hinaus soll Jörn Solfrian die AI‑gestützte Markt‑ und Werbewirkungsforschung weiterentwickeln. Diesen Bereich hat Martina Vollbehr in den vergangenen Jahren aufgebaut. Dazu zählen die Werbewirkungsstudien Impact Score und Impact Vision sowie die Studienreihe Pilot Radar.

Zuletzt als selbstständiger Berater tätig

Zuvor beriet Jörn Solfrian Unternehmen über seine Plattform Killing Goliath. Von 2021 bis 2024 war er zudem General Manager bei Mediaplus in München. Dort verantwortete er den Aufbau eines integrierten Prozesses aus Strategie, Analyse und Aktivierung. Zuvor war er in leitenden strategischen Rollen bei Dentsu in mehreren internationalen Standorten.

„Jörn bringt genau die strategische Weitsicht und analytische Kompetent mit, die wir für den kosenquenten Ausbau unserer strategischen Markt- und Werbewirkungsforschung benötigen“, sagt Martina Vollbehr.