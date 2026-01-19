Media stellt die Geschäftsführung der Agentur Pion3ers neu auf. Jana Eckhardt und Norman Wagner übernehmen die Leitung ab März 2026.

Jana Eckhardt und Norman Wagner übernehmen zum 1. März 2026 gemeinsam die Geschäftsführung der Agentur Pion3ers.

Die Agentur ist Teil von Omnicom Media, hat ihren Sitz in Düsseldorf und wurde speziell für den Großkunden Rewe Group ins Leben gerufen. Sie arbeitet in einem integrierten Set-up zusammen, das auf die Anforderungen und Schnittstellen von Einzelhandel und Media-Markt ausgerichtet ist.

Norman Wagner wechselt von der Ad-Tech-Firma Utiq, bei der er zuletzt als Managing Director DACH tätig war, zu Omnicom Media. Er folgt auf Joel Koch, der die Agentur auf eigenen Wunsch verlässt.

Zuvor war Norman Wagner unter anderem bei WPP Media sowie auf Kundenseite bei der Deutschen Telekom tätig.

Anzeige