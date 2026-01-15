Polen

TD Synnex übernimmt Teile von Exclusive Networks Poland

IT-Distributor TD Synnex integriert die AV/UC- und Gaming-Bereiche von Exclusive Networks Poland. Dafür bezieht das zusammengeführte Team ein Büro in Krakau.
TD Synnex übernimmt die AV/UC- und Gaming-Bereiche von Exclusive Networks Poland. (Foto: TD Synnex)
TD Synnex hat zum 31. Dezember 2025 die Geschäftsbereiche AV, Unified Communications und Gaming von Exclusive Networks Poland übernommen. Das AV/UC-Team wird dafür in die auf Collaboration- und ProAV-Lösungen spezialisierte Maverick-Division des Distributors eingegliedert.

Die Gaming-Sparte wird dabei der Peripherals-Business-Unit zugewiesen. Beide Bereiche ergänzen somit das bestehende Portfolio von TD Synnex und sollen die Marktpräsenz des Unternehmens in Polen ausbauen.

Die Übernahme umfasst rund 30 Mitarbeitende, die in die Maverick-Strukturen des Distributors integriert werden. Das Team zieht in neue Büroräume in Krakau ein.

„Diese Übernahme spiegelt unser Engagement für Wachstum in der Region wider und bringt eine großartige Reihe von Markenpartnern und Kunden mit sich, die vom bestehenden Team gut betreut werden“, sagt Bas Scheepens, Vice President Maverick Europe.

Erweitertes Markenportfolio von Maverick

Damit vertreibt Maverick in Polen damit künftig Marken wie ATEN, Audiocodes, Barco, DTEN, Jabra, LG, Lenovo, Logitech, Optoma, HP, Samsung, Sharp, Yealink und Zoom vertrieben. Kundenbeziehungen und operative Abläufe werden in mehreren Schritten auf TD Synnex übertragen.