PPDS hat Mihael Vrhovski zum Channel Manager Distribution DACH ernannt. In dieser Funktion verantwortet er den Vertrieb über Distributionspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mihael Vrhovski ist Teil des DACH-Teams von PPDS und berichtet an Konstantin Flabouriaris.

Mihael Vrhovski verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im AV- und IT-Channel. Zu seinen bisherigen Aufgaben zählten unter anderem Kunden- und Partnerbetreuung, Projektmanagement, Logistik, Produktgarantien sowie After-Sales-Prozesse. Zudem bringt er Fachkenntnisse im Bereich Digital Signage ein.

In seiner neuen Rolle unterstützt Mihael Vrhovski den Ausbau des DACH-Geschäfts von PPDS. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit dem regionalen Vertriebsteam sowie mit Partnern und Kunden bei nationalen und internationalen Projekten. Der Aufgabenbereich umfasst die Koordination von Hardware- und Softwarelösungen aus dem PPDS-Portfolio, darunter Digital-Signage-Displays, E-Paper-Displays, interaktive Touch-Displays, DVLED-Systeme, Videowalls und professionelle Displays.

