Der Name war nie richtig weg, doch jetzt steht er wieder im Rampenlicht: Im Zuge der internationalen Neuausrichtung des Mutterkonzerns DCC Technology, der künftig unter dem Namen Nexora firmiert, tritt das bisher unter Exertis-AV geführte Unternehmen nun wieder als Comm-Tec auf.

Der Distributor Comm-Tec, der bereits seit rund 40 Jahren am Markt agiert, war 2019 von DCC/Exertis übernommen worden, 2020 folgte die Namensangleichung.

Mit dem Rebranding knüpft das Unternehmen an seine Wurzeln an. Unter dem Motto „Home of ProAV – Expect the Extraordinary“ will es seine Position als spezialisierter Value-Add-ProAV-Partner in der DACH-Region sowie in Zentral- und Osteuropa bekräftigen.

Operativ geht es nahtlos weiter

Trotz des Back-to-the-roots-Rebrandings bleibt Comm-Tec ein Teil des internationalen Nexora-Netzwerks und profitiert von dem europaweiten Spezialistennetzwerk.

Das Unternehmen betont, dass für Partner und Kunden die operative Zusammenarbeit wie gewohnt weitergeht. Ansprechpartner, Strukturen, Verträge sowie sämtliche Geschäfts- und Abwicklungsprozesse funktionieren weiterhin. Auch die rechtliche Firmierung bleibt bestehen, das Unternehmen agiert unverändert als Comm-Tec GmbH mit Bankverbindungen und Steuernummern.

Comm-Tec fungiert weiter als Full-Range-Distributor mit einem Portfolio von mehr als 80 führenden Herstellern. Die Digital Signage-Sparte, die für den Distributor immer wichtiger wurde, ist unter dem Comm-Tec-Namen eine tragende Säule der Strategie. „Wir haben unsere Marke für die Zukunft aufgestellt – Digital Signage macht sie erlebbar und verbindet Menschen als zentrales Element unserer ProAV-Welt“, sagt Mike Hommel, Marketingleiter bei Comm-Tec.

Auf der ISE 2026 wird Comm-Tec DACH & CEE gemeinsam mit Comm-Tec Iberia und Comm-Tec Italy vertreten sein. Auf dem Stand Stand L300 in Halle 2 empfängt das Unternehmen seine Partner für den direkten Austausch.

