Die weltweite Vereinheitlichung der Markenpräsenz ermöglicht Exertis Herstellern eine einzige, leicht zugängliche Plattform zu Technologie-Einkäufern weltweit zu bieten. Exertis Pro AV markiert nun den Auftakt zur Einführung einer Reihe spezialisierter Marken von Exertis, die in den nächsten Jahren folgen werden. ProAV ist die größte Geschäftseinheit innerhalb des globalen Unternehmens Exertis und eignet sich damit für die Einführung der neuen Spezialisierungs-Strategie.

Laut Tim Griffin, Geschäftsführer der Muttergesellschaft DCC Technology, signalisiert die globale Markenneuausrichtung den Beginn einer neuen Ära im weltweiten Fachhandel und im Single-Source-Supply Chain Management.

Die Übernahme von Stampede durch Exertis im Jahr 2018 beschleunigte die Initiative. Stampede Europe fusionierte mit Medium unter der Marke Exertis Pro AV, die im selben Jahr eingeführt wurde. 2019 erfolgte der Exertis-Markteintritt mit Stampede Asia und Australien. Nun werden auch Stampede in den USA, Kanada und Lateinamerika sowie Exertis Go Connect in den Benelux-Ländern unter der Marke Exertis Pro AV geführt.

Die im vergangenen Jahr übernommenen Distributoren COMM-TEC mit Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Spanien und Osteuropa sowie in den Niederlanden werden ab 2021 ebenfalls unter Exertis ProAV firmieren.

„Dies ist mehr als ein neuer Name. Alle Unternehmen unter dem Dach von Exertis arbeiten zusammen, um eine globale Plattform für unsere Hersteller zu schaffen, die diesen den Zugang zu einem einzigen, einfach zu verwaltenden Gateway zu ProAV-Händlern und Endkunden ermöglichen“, so Griffin. „Mit Exertis als spezialisiertem Vertriebspartner können Hersteller von der Produktkompetenz unseres passionierten Teams auf der ganzen Welt profitieren. Wir können schnell skalieren und finanzielle Ressourcen und Fachwissen über Supply-Chain-Lösungen zur Verfügung stellen“, so Griffin.

Exertis Pro AV vertreibt und berät Integratoren und kommerzielle Endkunden. Neben einem erfahrenen technischen Support-Team verfügt Exertis Pro AV auch über Spezialisten für LED und neue Technologien. Das Produktangebot umfasst Displaylösungen, UC und Collaboration, professionelle Audio- und Steuerungstechnik, Digital Signage und Mediasolutions sowie Racks und Halterungen.

„Wir bieten eine unschlagbare Kombination aus einem ständig wachsenden Portfolio von Produkten und Herstellern, erstklassigen professionellen Dienstleistungen auf Abruf, endlosen Ressourcen und Fachkenntnissen und der Fähigkeit, End-to-End-Lösungen aus einer Hand anzubieten. Jetzt kann Exertis Pro AV mehr denn je als die erste Wahl für alle professionellen AV-Bedürfnisse gelten“, so Griffin.