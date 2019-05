DCC Technology Trading/Exertis übernimmt nach Stampede einen weiteren AV-Distributor. Der schwäbische AV-Distributor Commtec (Brightsign, Barco), ein führender Anbieter von Pro AV-Lösungen für Reseller und Systemintegratoren in ganz Europa, wird Teil der internationalen DSS/Exertis-Gruppe. Das Unternehmen mit Hauptsitz östlich von Stuttgart erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 90 Millionen Euro. Commtec beschäftigt 150 Mitarbeiter in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien und Spanien sowie in Vertriebsniederlassungen in Osteuropa. Wie bei größeren Übernahmen üblich, bedarf der Deal noch der EU-Kartellfreigabe.

Gerry O’Keeffe, Exertis International Managing Director, über die Akquisition: „Pro Audio-Visual hat für Exertis strategische Priorität basierend auf einer bereits starken Marktposition in UK&I, Nordics und Frankreich sowie den jüngsten Akquisitionen in Nordamerika. Commtec ist ein Key Investment in unserer anhaltenden Wachstumsgeschichte.“

„Commtec ist Spezialist für Value Add Pro AV Lösungen mit Schwerpunkt auf dem technischen Support vor und nach dem Kauf für seine Kunden mit einem ausgezeichneten Ruf.. Diese Akquisition stärkt nicht nur unsere Präsenz in Kontinentaleuropa, sondern bietet auch große Synergieeffekte mit Exertis Pro AV Solutions in anderen Ländern. Die Akquisition bietet unseren Kunden eine größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen und bringt Exertis mit unseren Lieferantenpartnern zusammen, die zunehmend nach Unternehmen suchen, die sie bei der Umsetzung ihrer internationalen Pro AV- und IT- Strategien unterstützen können.“

COMM-TEC bietet eine Reihe von Pro AV-Lösungen an: Präsentationshardware; Digital Signage und Medienlösungen; Signalmanagement, Konferenzraumlösungen; Racks und Mounts. Das Unternehmen unterhält Beziehungen zu einer Vielzahl von Herstellern, darunter Barco, Brightsign, Chief, Gefen, Middle Atlantic, Newline und QSC. Das erfahrene Management-Team von Commtec bleibt an Bord und wird nach Abschluss der Übernahme an Eric Bousquet, Managing Director von Exertis Commercial Western Europe, berichten.

Rainer Sprinzl, Geschäftsführer von Commtec, sagte: „Dies ist eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter, Teil einer Organisation zu sein, die ihr Ziel, sowohl organisch als auch durch Akquisition zu wachsen, klar zum Ausdruck gebracht hat. Ebenso hat es große Vorteile für unsere Kunden und Lieferanten, unser Produktportfolio und Serviceangebot zu erweitern, um den zunehmenden Anforderungen an interaktive Zusammenarbeit der Anwender gerecht zu werden.“

Wolfgang Lenz, Gründer und Geschäftsführer von Commtec: „In mehr als drei Jahrzehnten haben wir bei Commtec ein großartiges Geschäft aufgebaut, das die harte Arbeit und das Engagement des Teams unter Beweis stellt. Dieser nächste Schritt auf unserer Reise bietet eine hervorragende Gelegenheit, unser Geschäft weiterzuentwickeln und die Synergien zu nutzen, die sich aus der Zugehörigkeit zur Exertis-Gruppe ergeben.“