Samsung baut sein deutsches Distributionsnetzwerk aus. Dabei wird Comline ein autorisierter Partner für LED-, Smart-Signage- und Monitorkategorien. Der Distributor aus Flensburg ergänzt damit die bestehende Zusammenarbeit im Bereich Speichermedien, die seit März 2024 besteht.

Mit der erweiterten Kooperation will Samsung den Channel breiter aufstellen. Das soll die Verfügbarkeit der Displaylösungen erhöhen und zusätzlichen Zugang zu Resellern, Fachhändlern und Systemintegratoren schaffen. Zudem soll damit die Service- und Beratungsqualität gestärkt werden.

„Mit Comline gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der unsere Vision für den Display-Markt teilt. Die Kombination aus ihrem starken Händlernetzwerk und unserer fortschrittlichen Produktpalette schafft ideale Voraussetzungen, um den Markt nachhaltig zu stärken und unseren Kund*innen ein beeindruckendes Produkterlebnis zu ermöglichen“, sagt Steven Pollok, Director Display Division der Samsung Electronics.

Fünfter LED-Distributor in Deutschland

Für LED-Produkte von Samsung wird Comline damit zum fünften autorisierten Distributor im deutschen Samsung-Portfolio. Der Distributor bringt ein etabliertes Händlernetzwerk sowie langjährige Channel-Erfahrung ein.

Beide Unternehmen wollen eine Portfolio-Strategie mit Fokus auf Premiumprodukten verfolgen. Ein Schwerpunkt liegt auf Service- und Beratungsangeboten für den Channel.