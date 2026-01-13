In einem Interview mit Chrome Unboxed betonte Google, dass ChromeOS ein wichtiger Teil seiner Strategie bleibt und weiterhin Millionen von Nutzern in den Bereichen Bildung, Unternehmen und Verbrauchermärkte bedient. Aufgrund dieser weit verbreiteten Nutzung würde das Herunterfahren der professionellen Plattform zu Störungen für Unternehmen und Institutionen führen, die täglich darauf angewiesen sind.

Zehnjährige Support-Zusage besteht

Auch Googles Vorhaben, ChromeOS-Geräte zehn Jahre lang automatisch zu aktualisieren, wurde in diesem Kontext angezweifelt. Trotz der bevorstehenden Umstellung auf Android bestätigte Google nun, dass diese Zusage weiterhin gilt. Während des gesamten Supportzeitraums werden die Geräte weiterhin Updates erhalten, um langfristige Zuverlässigkeit der aktuellen Hardware-Investitionen zu gewährleisten.

Migration zu Aluminium OS

Wegen Leistungseinschränkungen können nicht alle vorhandenen ChromeOS-Geräte auf die neue Android-basierte Plattform migriert werden. Sofern dies machbar ist, plant Google jedoch die Migration für viele neuere Modelle. Geräte, die nicht umgestellt werden können, bekommen dennoch denselben Supportzeitplan, damit Kontinuität für User gewährleistet ist.

Der Umstieg auf eine Android-basierte Architektur dient der Modernisierung von ChromeOS und ermöglicht schnellere Entwicklungszyklen und eine verbesserte Integration von AI-Funktionen. Für Digital Signage bleiben ChromeOS und ChromeOS Flex daher eine sichere Investition mit dem Potenzial für einen zukünftigen Umstieg auf Aluminium OS.