Die ISE hat das Programm für die neue Spark-Konferenz vorgestellt. Die Kreativ-Plattform richtet sich an Bereiche wie Gaming, Broadcast, Design und Live-Events. Sie soll diese Felder in einer gemeinsamen Umgebung auf der Messe verbinden.

Spark findet im Rahmen der ISE vom 3. bis 6. Februar auf dem Gelände der Fira de Barcelona in Halle 8.1 und den umliegenden Räumen statt. Hier kann man sich für die Kreativ-Konferenz registrieren.

Für Fachbesucher aus der ProAV- und Digital-Signage-Branche gibt es zwei interessante Termine:

Panel: „Strengthening Audiovisual Ecosystems in Catalonia and the United Kingdom“ am Donnerstag, 5. Februar, 15:30 – 17:00 Uhr in CC 8.23

am Donnerstag, 5. Februar, 15:30 – 17:00 Uhr in CC 8.23 Keynote: „Immersion as a Medium: Crafting Emotionally Powerful Enviroments for Large-Scale Live Events“ am Donnerstag, 5. Februar, 16:30 – 17:30 in Hall 8.1

Zusätzlich umfasst Spark weitere tägliche Keynotes und Panels. Details zum Programm und seinem Ablauf finden Sie hier.

Präsentation von Tomorrowland-Installation

Das Entertainment-Unternehmen Lab of Tomorrow bringt außerdem die Installation „Floating Sky“ mit – diese war auf dem Musikfestival Tomorrowland 2025 im Einsatz. Sie kombiniert Bild, Ton und Licht in einem modularen Live-Umfeld und wird von den Partnern KLSTR, Prismax, Xinerobotics und Areal unterstützt.

Strategischer Technologiepartner der Konferenz ist der Virtual-Production-Spezialist Mo-Sys. Das Unternehmen stellt dabei seine Lösung Mostudio vor. Diese soll als kreativer Hub dienen und Produktionsabläufe vereinfachen.

Zudem stellt das Produktionsstudio 3Cat eine interaktive Installation zum Videospiel „Manairons“ vor. Besucher können dabei die dreiseitige Projektion per Gesten steuern.

Samsung ist Hauptsponsor

Samsung übernimmt bei Spark als Hauptsponsor eine zentrale Rolle. Der LED-Hersteller präsentiert zur Konferenz die IVC Series Virtual Production Indoor LED Signage. Diese soll in Broadcast, Film, XR und Live-Events einsetzbar sein.

„Als wir vom Spark-Event hörten, wollten wir beteiligt sein und freuen uns, seine Eröffnung zu unterstützen. Wir hoffen, dass es für viele Jahre Kernbestandteil der ISE bleibt“, sagt Simon Jackson, Vice President von Samsung Europe.

