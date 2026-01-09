Anzeige
Stadion-Upgrade

Neue LED-Wände für PSV Eindhoven

Heller und robuster: Mit neuen LED-Displays modernisiert PPDS die visuelle Infrastruktur des Philips Stadions in Eindhoven.
von
Seit dem Start der Saison 2025/26 sind neue PPDS LED-Wände im Philips Stadion des PSV Eindhoven installiert. (Foto: PPDS)
Seit dem Start der Saison 2025/26 sind neue PPDS LED-Wände im Philips Stadion des PSV Eindhoven installiert. (Foto: PPDS)

Kurz vor dem Start der Saison 2025/26 der niederländischen Eredivse hat PPDS im Philips Stadion von PSV Eindhoven vier neue LED-Wände installiert. Damit wurden die bisherigen, ebenfalls von Philips gelieferten Displays ersetzt.

Der Anbieter setzt mit der Urban-LED-6000-Serie auf höhere Helligkeit, feineren Pixelpitch und mehr Effizienz. Der PSV Eindhoven erhält damit eine vollständig erneuerte visuelle Infrastruktur für Spiele und Events.

Verdoppelter Nits-Wert

Die neuen LED-Wände sind 8 mal 4,5 Meter groß. Dabei haben sie einen Pixelpitch von 6,67 Millimetern – eine deutlich höhere Auflösung als die früheren P16-Modelle. Die neuen Displays erreichen 10.000 Nits Helligkeit. Damit haben sie doppelt so viele Nits wie die Vorgänger.

Die LEDs wurden so positioniert, dass sich die Distanz zum nächstgelegenen Display für viele Zuschauer auf bis zu 30 Meter verkürzt. Die installierten LED-Walls reduzieren zudem den Energieverbrauch: Jede Wand benötigt 18 Kilowatt statt der vormals 23 Kilowatt.

LEDs mit IP65-Zertifikat

Die Urban-LED-6000-Serie ist IP65-zertifiziert. Damit sollen die LEDs nicht nur Temperaturen zwischen -20 und 50 Grad Celsius aushalten, sondern auch regenfest und resistent gegenüber Luftverschmutzungen sein.

Koen Vroomen, Sales Manager Benelux bei PPDS, sagt: „In Fortführung der beneidenswerten Verbindung von PPDS in der Gestaltung und Bereitstellung maßgeschneiderter LED-Lösungen für einige der weltweit führenden Profi-Teams – darunter der FC Barcelona, Oracle Red Bull Racing und Harlequins RFC – waren wir begeistert, Teil dieses spannenden Projekts zu sein.“

Die Installation dauerte drei Wochen. Für diese arbeitete PPDS mit dem technischen Partner Mansveld Techniek zusammen.