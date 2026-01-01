Der deutsche LED-Spezialist Tennagels hat auf dem Kreuzfahrtschiff Celebrity Xcel eine großflächige immersive LED-Installation realisiert. Die Installation befindet sich im hinteren Bereich des Schiffs, dem sogenannten „Bazaar“, und bildet dort ein zusammenhängendes digitales Erlebnis aus mehreren gebogenen und architektonisch integrierten LED-Elementen.

Das Projekt startete im März und wurde Ende Oktober abgeschlossen – ein für diese Größenordnung vergleichsweise kurzer Umsetzungszeitraum. Ziel war es, keinen klassischen Display-Verbund, sondern ein durchgängiges visuelles Umfeld zu schaffen, das die Passagiere beim Durchqueren des Bereichs vollständig umgibt.

Kern der Installation ist eine Abfolge von LED-Bögen, die einen tunnelartigen Raumeindruck erzeugen. Ergänzt wird diese Struktur durch fünf großformatige LED-Torbögen, die jeweils mit Innen- und Außenseiten bespielt werden können. Den räumlichen Mittelpunkt bildet eine zentrale LED-Kuppel mit einer Fläche von rund 6,5 × 6,5 Metern und vollständig gekrümmter Innengeometrie.

Insgesamt erstreckt sich das LED-System über mehr als 200 Quadratmeter und verarbeitet über 80 Millionen Pixel. Zum Einsatz kommen speziell für das Projekt entwickelte Cabinets mit einem Pixelpitch von 1,5 Millimetern und einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits. Die Content-Ausspielung erfolgt über mehr als 30 synchronisierte 4K-Ausgänge, um sowohl die hohe Auflösung als auch die komplexe Geometrie der Installation präzise abzubilden.

Alle LED-Flächen spielen synchronisierte Inhalte aus und bilden so ein einheitliches visuelles Erlebnis, das sich dynamisch an die Bewegung der Passagiere anpasst. Die Installation wurde im Rahmen des Ausbaus des zentralen Heckbereichs der Celebrity Xcel umgesetzt, die finale Systemabnahme erfolgte direkt an Bord.

Das Projekt steht exemplarisch für einen wachsenden Trend in der Kreuzfahrtindustrie: Weg von statischem Dekor, hin zu immersiven, digital geprägten Innenräumen mit großformatigen LED- und Mediasystemen. Vergleichbare Entwicklungen sind auch in anderen Hospitality-Segmenten zu beobachten, etwa in der neu gestalteten Lobby des Grand Magic Hotels bei Disneyland Paris, die mit Displays, Projektion und Lichttechnik ein dynamisches Besuchererlebnis schafft.