TD Synnex Maverick ist zum Distributor für Barco in Großbritannien und Irland ernannt worden. Die Vereinbarung umfasst das gesamte Portfolio an Meetingraum-Lösungen von Barco und gilt mit sofortiger Wirkung.

Über TD Synnex Maverick sind damit sämtliche Clickshare-Lösungen für Besprechungsräume verfügbar, einschließlich Systeme für drahtlose Präsentation und Videokonferenzen. TD Synnex Maverick vertreibt die Lösungen über das bestehende Partnernetzwerk in beiden Märkten.

Die Zusammenarbeit baut auf bestehenden Geschäftsbeziehungen zwischen TD Synnex Maverick und Barco in anderen europäischen Ländern auf. In Großbritannien und Irland ergänzt Barco damit seine Distribution für Meetingraum- und Collaboration-Lösungen.

Zum Portfolio gehören unter anderem Clickshare-Systeme für Bring-Your-Own-Device-Szenarien sowie Clickshare Hub als modulares System für Microsoft Teams Meeting Rooms, der erstmals auf der ISE 2024 vorgestellt wurde. Clickshare Hub basiert auf der Microsoft Device Ecosystem Platform und ist für den Einsatz in raumbasierten Konferenzumgebungen ausgelegt.

