entstand für das Stück "Himmel über Kölle" eine LED-Installation mit rund 70 Quadratmetern Fläche. Eingesetzt wurde die WP-Serie von

entstand für das Stück "Himmel über Kölle" eine LED-Installation mit rund 70 Quadratmetern Fläche. Eingesetzt wurde die WP-Serie von Infiled .

Infiled hat im Foyer der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln eine LED-Installation umgesetzt. Sie begleitet die aktuellen Aufführungen des Musicals Himmel und Kölle und ist als vorgelagerte Galerie im Eingangsbereich konzipiert, die das Publikum bereits vor Vorstellungsbeginn visuell auf das Musical einstimmt.

Die Umsetzung erfolgte gemeinsam mit der Kölner Produktionsfirma des Musicals und dem Medientechnikdienstleister Al-Media. Bei der Installation in dem historischen Gebäudes wurde eine temporäre LED-Struktur ausgestattet, ohne feste bauliche Eingriffe vorzunehmen. Das System ist vollständig rückbaubar und und während des laufenden Spielbetriebs installiert.

Insgesamt kamen knapp 70 Quadratmeter LED-Fläche zum Einsatz. Die Anlage besteht aus 331 Cabinets, die als vertikale Säulen im Foyer verteilt sind. Eingesetzt wurde die WP-Serie von Infiled mit einer Bautiefe von 29,5 Millimetern. Die Aluminium-Cabinets wiegen jeweils 5,2 Kilogramm und erlauben eine Montage an unebenen Wänden ohne feste Unterkonstruktion. Der Pixelabstand beträgt 1,56 Millimeter, der Betrachtungswinkel 160 Grad.

Die Planung, Installation und der Test erfolgten innerhalb von drei Monaten. Der Projektzeitraum reichte von August 2025 bis zur Premiere im Oktober. Die LED-Flächen sind auf den täglichen Spielbetrieb ausgelegt und wurden farblich auf die bestehende Innenbeleuchtung abgestimmt.

Nach Angaben von Infiled erfolgte die Bereitstellung der LED-Module aus einem europäischen Lagerstandort.

Anzeige