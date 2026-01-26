Zum Ende April 2026 steigt Tatjana Enneking in die Geschäftsführung von Wongdoody auf. Sie folgt auf Marc Bürkle, der die Agentur verlässt.

Wongdoody stellt zum Ende April 2026 die Geschäftsführung im DACH-Raum neu auf. Tatjana Enneking übernimmt die Geschäftsführung und folgt auf Marc Bürkle, der die Agentur verlässt. Sie verantwortet künftig die Bereiche Finanzen, People & Culture, Legal, IT sowie Projektmanagement.

„Tatjana Enneking kennt Wongdoody in der Tiefe. Ihr diese Aufgabe zu übertragen, ist konsequent und richtig“, sagt Simon Umbreit, Mitgründer und Geschäftsführer.

Die Agentur ist eine Kreativagentur und gehört zur Infosys-Gruppe. Die Neubesetzung erfolgt aus den eigenen Reihen. Tatjana Enneking ist seit acht Jahren Teil der Geschäftsführung. Die Agentur besteht seit 26 Jahren und wurde vor vier Jahren von Infosys übernommen.

Zum Führungsteam zählen weiterhin Simon Umbreit sowie Christian Gölz, Mitgründer des Bereichs Immersive Experiences. Ergänzt wird das Leadership-Team durch Bianca Mack, SVP Immersive Experiences, Code & AI, Janine Nemec, SVP DM-Unit, Eva McKinnon, SVP Digital Marketing und Strategie, und Dennis Dünnwald, SVP Digital Marketing.

Marc Bürkle war mehr als zwei Jahrzehnte für Oddity und später Wongdoody tätig. In dieser Zeit verantwortete er den Aufbau von Organisations- und Prozessstrukturen und begleitete die Integration in Infosys. Zudem beriet er Kunden in den Bereichen E-Commerce und künstliche Intelligenz.

