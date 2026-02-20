Antje Burda, Director Corporate Communications bei Omnicom Media Germany, wird das Unternehmen Ende Februar verlassen. Über die genauen Gründe wurde bisher nichts bekannt, es ist von einer beruflichen Neuausrichtung die Rede.

In den vergangenen vier Jahren prägte Antje Burda den Bereich Corporate Communications der Unternehmensgruppe maßgeblich. Sie kam 2022 zu Omnicom Media Germany und verantwortete seither strategisch wie operativ sämtliche Kommunikationsaktivitäten der gesamten Gruppe. In dieser Zeit entwickelte und schärfte sie Profil, Bekanntheit und Positionierung der Holding, der Media- und Kommunikations-agenturen OMD Germany, PHD Germany, Hearts & Science, Pion3ers und OMG Fuse sowie der Technologie- und Beratungsunternehmen TRKKN, Bynd und Annalect.

„Antje hat als erfahrene und bestens vernetzte Kommunikatorin die Omnicom Media Germany und ihre Marken strategisch nachhaltig im Markt positioniert sowie die Sichtbarkeit, die Reputation und das Image in der Fachöffentlichkeit deutlich gesteigert. Für Journalisten und Journalistinnen sind wir nicht zuletzt dank ihr und ihres Teams zu einer der wichtigsten Adresse geworden. Weiter hat sie unsere Präsenz auf relevanten Fachveranstaltungen und Podien deutlich gestärkt. Die Zusammenarbeit mit Antje war fachlich wie menschlich sehr bereichernd. Ich danke ihr herzlich für ihren großen Einsatz und wünsche ihr für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute“, sagt Paul Remitz, CEO von Omnicom Media Germany.

Antje Burda selbst kommentiert: „Ich sage Danke für vier intensive und prägende Jahre in einem großartigen Unternehmen mit fantastischen Kolleginnen und Kollegen. Ein besonderer Dank geht im Speziellen an mein Team: Gemeinsam haben wir in einer extrem dynamischen Branche viel bewegt. Jetzt freue ich mich darauf, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen.“