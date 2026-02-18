neu: Katja Reis übernimmt von Fabian Kietzmann ab Mai die Leitung in der DACH-Region.

WPP Media Germany besetzt die Position President Media Management & Delivery neu: Katja Reis übernimmt von Fabian Kietzmann ab Mai die Leitung in der DACH-Region.

Katja Reis startet am 1. Mai 2026 bei WPP Media Germany. Sie wird President Media Management & Delivery. In ihrer neuen Rolle leitet sie das Team in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bisher war sie COO bei Publicis Media Deutschland.

Sie folgt auf Fabian Kietzmann. Er ist seit Januar 2026 auf der Europa-Ebene aktiv. Dort fungiert er als Executive Vice President. Mit der Übergabe fokussiert er sich daher ganz auf diese Rolle. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf AI, Plattformkompetenzen und Automatisierung. Er berichtet zudem an Michael Karg, CEO Europa von WPP Media.

Katja Reis kommentiert: „Die Branche wird aktuell stark von AI getrieben. Das erfordert hohe operative Flexibilität. Unser Ziel ist die Schaffung messbarer Mehrwerte für unsere Kunden.“

„Mit Katja konnten wir eine echte Branchenexpertin gewinnen“, sagt Claus Bröckers, CEO DACH von WPP Media. Katja Reis sitzt in Düsseldorf. Sie ist Teil des Executive Committee von WPP Media DACH. In der DACH-Region beschäftigt WPP Media über 1.000 Mitarbeitende.

