Für uns ist klar – die Medienlandschaft ist ein dynamisches Ökosystem, welches sich ständig neu erfindet. In Deutschland sind deshalb einige Entwicklungsfelder maßgeblich, in denen auch OoH 2025 starke und dynamische Veränderungen zeigte.

Der etablierte Anker in der Medienflut

Mit 10 Prozent Share im Markt legt OoH eine der erfreulichsten Entwicklungen des Jahres 2025 hin. Nicht zuletzt ein Resultat des starken Ausbaus und der Veredelung der Infrastruktur sowie technischen Möglichkeiten. Vor Allem aber auch ein großartiges Signal und ein Beleg für die unverzichtbare Rolle, die OoH in der heutigen Werbelandschaft spielt. In einer zunehmend fragmentierten und werbeüberfluteten Welt fungiert OoH als physischer Anker, der Konsument:innen auf ihren täglichen Wegen erreicht und eine hohe Reichweite garantiert.

Datenintelligenz & Datenschutz: Unser Weg zur Relevanz

Daten nehmen eine unverzichtbare Rolle ein und ermöglichen es unter anderem, OoH enger mit anderen Kanälen zu verzahnen. In Deutschland, mit der strengen DSGVO und einer hohen Sensibilität für Privatsphäre, bedeutet das im internationalen Vergleich einen „Sonderweg“, insbesondere für den Kanal OoH, welcher im Kern weiterhin ein Massenmedium darstellt. Es wird nicht auf die Verfolgung von Einzelnen gesetzt, sondern auf aggregierte Mobilitätsdaten und kontextuelle Personalisierung.

Im Jahr 2025 haben wir bei WPP Media unsere Investitionen in neue Datenströme und technische Infrastrukturen deutlich verstärkt. Diese neuen Möglichkeiten, welche im Einklang mit gegebenen Datenschutzverordnungen stehen, ermöglichen es uns, Kampagnen noch relevanter und vorhersehbarer zu gestalten. Wir wissen, welche Zielgruppe wann wo ist und wie wir sie am besten erreichen. Dies ist die Basis für eine intelligente Zusammenstellung unserer Kampagnen.

Mit KI und smarten Tools können wir Outdoor-Werbung flexibel an Standort, Tageszeit, Wetter und Zielgruppen anpassen. Interaktive Elemente wie QR-Codes oder NFC sorgen für mehr Engagement. Sensorik, etwa über anonyme WLAN/Bluetooth-Signale zur Dichtemessung, bietet neue Möglichkeiten für Echtzeitkontakte im OoH – bei Einhaltung der Datenschutzregeln. So wird Werbung noch gezielter und relevanter, sowohl im Single- als auch Multi-Channel-Ansatz.

KI-Einsatz mit „Human-in-the-Loop“

Künstliche Intelligenz revolutioniert die Erstellung von Werbeinhalten und die Effizienz in der Kampagnen-Entwicklung sowie -Ausführung. Im Jahr 2025 sehen wir, wie KI-Tools den Prozess von der Ideenfindung bis zur Auslieferung von OoH-Kampagnen beschleunigen. Dabei bleibt der „Human-in-the-Loop“-Ansatz in Deutschland von entscheidender Bedeutung. WPP Media weiß: KI ist ein mächtiges Werkzeug, aber der Mensch behält die Oberhand in der kreativen Supervision und strategischen Ausrichtung.

Während die Potenziale von Emotional AI oder Conversational AI für die Zukunft im Auge behalten werden, konzentrierte sich der Markt 2025 auf etabliertere KI-Anwendungen, die bereits einen messbaren Mehrwert liefern. Dazu gehört zum Beispiel die KI-basierte Optimierung von programmatischen DooH- oder Omnichannel-Kampagnen durch intelligente Algorithmen sowie Tools, welche automatisierte Empfehlungen im Bereich Motiv-Anpassung für eine noch relevantere Botschaft geben.

Physische Präsenz & Immersive Erlebnisse: Die Magie des Realen

In einer zunehmend digitalen Welt bleibt die unübertroffene Kraft physischer Interaktionen und realer Erlebnisse die fundamentale Stärke von OoH. Es ist das einzige Medium, das Konsumenten unmittelbar dort erreicht, wo das Leben pulsiert und neue Geschichten geschrieben werden – im realen Alltag. 2025 transformieren OoH-Werbeträger Botschaften in fesselnde Erlebnisse, die die Sinne ansprechen. OoH wird so zum Katalysator sozialer Interaktion, bringt Menschen im öffentlichen Raum zusammen und generiert unvergessliche, gemeinsame Momente.

Neben der wachsenden Begeisterung für beeindruckende 3D-Motive auf DooH-Screens sehen wir, nicht zuletzt durch die Vereinfachung der Technik bei Smartphones, einen weiteren Trend, der Menschen direkt einbindet und in erweiterte Welten mitnimmt: Outdoor-Screens, die als dynamische Fenster fungieren und durch Augmented-Reality-Inhalte angereichert werden. Diese schaffen Live-Event-Erlebnisse in Echtzeit, die digitale und physische Realität auf faszinierende Weise verschmelzen lassen und den öffentlichen Raum in ein immersives Spektakel verwandeln.

Omnichannel-Dirigent: Nahtlose Markenerlebnisse gestalten

OoH ist ein integraler Bestandteil von Omnichannel-Kampagnen. Im Jahr 2025 wurde bei vielen Kampagnen OoH erfolgreich als Brücke genutzt, um digitale Interaktionen im physischen Raum zu initiieren und Online- und Offline-Erlebnisse nahtlos miteinander zu verbinden. Durch die intelligente Nutzung von Daten und KI, maximieren wir die Relevanz von OoH-Kampagnen für spezifische Standorte und Zielgruppen und schaffen konsistente Kundenerlebnisse.

Die Messbarkeit von OoH-Kampagnen, insbesondere im Omnichannel-Kontext, hat sich 2025 weiter verbessert. Mit Tools zur Messung von beispielsweise Kontaktdichte, Store Visit Lift, Website Visit Lift und Awareness Lift wird der ROI von OoH klarer demonstriert und die Effektivität von Kampagnen belegt.

OoH ist in Deutschland daher: unverzichtbar, intelligent, erlebbar.