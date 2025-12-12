Anzeige
Digital Signage & DooH

Die invidis Jahreskommentare 2025/2026

In den invidis Jahreskommentaren geben wir der Branche eine Stimme: Leader und Experten schreiben über das ablaufende Jahr – und geben einen Ausblick auf das Digital Signage- und DooH-Jahr 2026.
Die invidis Jahreskommentare 2025/2026 (Grafik: invidis)
Mit den invidis Jahreskommentaren bieten wir der Branche an jedem Jahreswechsel ein Sprachrohr. Leader, Spezialisten und Analysten schildern uns die Jahre 2025 sowie 2026 aus ihrer Sicht und der ihres Unternehmens.

Lesen Sie hier alle invidis Jahreskommentare 2025/2026 – die Liste wird laufend aktualisiert:

