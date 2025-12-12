Mit den invidis Jahreskommentaren bieten wir der Branche an jedem Jahreswechsel ein Sprachrohr. Leader, Spezialisten und Analysten schildern uns die Jahre 2025 sowie 2026 aus ihrer Sicht und der ihres Unternehmens.
Lesen Sie hier alle invidis Jahreskommentare 2025/2026 – die Liste wird laufend aktualisiert:
- Bütema: Lutz Hollmann-Raabe
- Brightsign: Steve Durkee
- Connectsignage: Johann Bendel
- Dimension Outdoor: Maximilian Simon
- DTW Networks: Sven Frackowiak
- Planus Media: Axel Wiehler
- P.O.S. The Instore Experience: Dietmar Otto
- Stackadapt: David von Hilchen
- TV-Wartezimmer: Christian-Georg Siebke