Seit unserer Gründung im Jahr 2020 hat sich für uns – und für die gesamte DooH-Branche – viel bewegt. Digital-out-of-Home ist heute ein fest verankerter Bestandteil moderner Außenwerbung in Deutschland. Der Markt wächst kontinuierlich, besonders im Bereich regionaler und programmatischer Kampagnen.

Auch in der Städteregion Aachen spüren wir diese Entwicklung deutlich: Immer mehr lokale Unternehmen entdecken digitale Werbeträger für sich, weil sie flexibler, schneller aktualisierbar und deutlich ansprechender sind als klassische Plakate. Für uns bedeutet das: Ruby Media ist organisch mit dem Markt gewachsen – Schritt für Schritt, mit gesundem Realismus, aber auch mit viel Leidenschaft.

Derzeit betreiben wir zwölf ausgewählte Premium-Standorte, die täglich bis zu 300.000 Menschen erreichen. Unser Netzwerk konzentriert sich bewusst auf hochfrequentierte Verkehrsachsen, Pendlerstrecken und Wohngebiete – Orte, an denen Menschen wirklich unterwegs sind. Ergänzt wird dies durch Standorte auf Sportanlagen und in Freizeitparks, wodurch wir besonders aktive Zielgruppen und Familien erreichen.

Wir wissen: Als regionaler Anbieter sind wir nicht der größte Player im Markt – aber wir kennen unsere Region, ihre Menschen und den lokalen Handel wie kaum ein anderer. Genau diese Nähe macht uns stark.

Digitale Sichtbarkeit mit Kontrolle

Mit dem Wachstum des DooH-Marktes steigen auch die Erwartungen der Werbetreibenden. Sichtbarkeit allein reicht heute nicht mehr aus: Unternehmen wollen ihre Kampagnen selbst steuern, flexibel anpassen und in Echtzeit reagieren können.

Deshalb bieten wir ein Leistungsmerkmal, das in der regionalen Außenwerbung selten ist:

Langfristige Kunden erhalten einen eigenen Zugang zu unserem System.

Kampagnen können live angepasst, neu ausgerichtet oder zeitgesteuert werden.

Laufzeiten bleiben flexibel – planbar auf Monate, aber steuerbar auf Minutenbasis.

Gerade kleine und mittlere Unternehmen schätzen diese Kombination aus Autonomie, Transparenz und persönlicher Betreuung. Sie ermöglicht professionelle Kampagnenplanung ohne Abhängigkeit von großen Agenturen oder langen Abstimmungswegen.

Marktentwicklung 2025

Der Blick auf die Branche zeigt, dass unsere regionale Ausrichtung genau den Entwicklungen entspricht:

Technologie wird zugänglicher: LED-Flächen und Steuerungssysteme werden effizienter und nachhaltiger – ein Vorteil besonders für lokale Werbekunden.

Werbewirkung wird messbar: Neue Tools ermöglichen eine bessere Bewertung von Sichtbarkeit und Zielgruppenstruktur. „Return on Attention“ wird zunehmend zum wichtigen Erfolgsfaktor.

Flexibilität wird Erwartung: Lokale Marken wollen spontane Aktionen, saisonale Botschaften oder wetterabhängige Inhalte – DooH macht all das möglich.

Premium-Standorte sind entscheidend: Starke Frequenzen und relevante Nutzungsorte verbessern die Kampagnenwirkung nachhaltig.

Der Trend ist eindeutig: Regionale DooH-Werbung wird noch stärker wachsen – und lokale Anbieter mit echter Nähe zum Markt gewinnen an Bedeutung.

Ausblick 2026

Für uns steht fest: Wir werden 2026 unseren Weg konsequent weitergehen. Unsere Schwerpunkte bleiben:

Ausbau unseres Netzwerks an bedeutenden Verkehrspunkten

Weitere Standorte in Freizeit- und Community-Bereichen

Erweiterung unserer Services in Richtung Kampagnenplanung, Tracking und Content-Produktion

Aus vielen Gesprächen wissen wir: Nicht jeder Kunde hat die Zeit oder das Know-how, um Spots selbst zu gestalten. Gerade deshalb übernehmen wir auf Wunsch die komplette Spotproduktion – von der Konzeption über das Design bis zur technischen Bereitstellung.

Unser Ziel bleibt unverändert: Lokale Unternehmen sichtbar machen – dort, wo ihre Kundinnen und Kunden wirklich unterwegs sind.

