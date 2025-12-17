2025 war das Jahr, in dem der Handel seine Zukunft neu justiert hat, weg vom reinen Verkaufsraum, hin zur Medien- und Serviceplattform. Händler suchen aktiv nach neuen Einnahmequellen, Marken verlangen messbare Wirkung und Kunden erwarten Relevanz an jedem Touchpoint im Ladengeschäft.

Für uns bei Xplace war es ebenfalls ein Jahr der Neujustierung. Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung kam frischer Wind und die klare Überzeugung, dass Retail Media nur dann Wirkung entfaltet, wenn es strategisch integriert wird. Technologie allein reicht nicht. Wir setzen den Fokus auf das, was zählt.

Content, der verkauft und nicht nur bespielt

Wir denken Content nicht als Füllmaterial, sondern als Grundlage wirksamer Instore-Kommunikation. Unser Ziel: Technologie, Daten, Content und Beratung zu einem messbaren Service verbinden, der Händler wirklich weiterbringt.

Dabei spielt Content die Hauptrolle. Unsere Entertainment-Datenbank, eine der größten Europas, liefert kontextgerechte Inhalte, die Instore-Erlebnisse spannend, relevant und skalierbar machen. Mit Content as a Service steuern wir Inhalte, analysieren ihre Wirkung und beraten Händler strategisch. So wird Content zum strukturierten Baustein für Umsatz, nicht zum netten Beiwerk.

Wenn Content wirkt, wird Retail Media zum Umsatzmotor

Retail Media gewinnt dort, wo Content smart gesteuert wird. Deshalb erweitern wir unser Full-Service-Angebot konsequent um Retail Media Consulting, programmatische Ausspielung und Content-Performance.

Retail Media und programmatische Werbung passen perfekt zu unserem Portfolio. Die technische Basis mit der Anbindung mehrerer Ad-Server-Lösungen ermöglicht es Agenturen, direkt auf das Media-Netzwerk von Mediamarktsaturn und vielen weiteren Kunden zuzugreifen. Durch Partnerschaften mit Ströer, Goldbach und der One Tech Group schaffen wir ein Ökosystem, das Reichweite, Technologie und messbare Wirkung vereint.

Damit definieren wir Retail Media nicht als Werbekanal, sondern als Wertschöpfungsmotor, der Instore-Flächen in messbare Medienflächen verwandelt und für Händler neue Einnahmequellen erschließt.

Viele Einnahmequellen entstehen im Service

Displays allein schaffen keine Wertschöpfung. Die Zukunft liegt in Services: Beratung, Datenintelligenz, Performance-Messung und nachhaltigen Betriebsmodellen.

Ein Beispiel: Unser ESL-Refurbishment. Damit verlängern wir die Lebensdauer elektronischer Preisschilder, reduzieren Kosten und schaffen ökologische wie ökonomische Vorteile. Für Händler, die sich mitten im Wandel befinden, sind genau solche Lösungen der Schlüssel zu neuen, stabilen Erlösmodellen.

2026: Integration, Wachstum, Wirkung

Wir wollen uns in unserer Wachstumsstrategie nicht nur auf die DACH-Region beschränken. Mit unseren Tochtergesellschaften in Spanien und der Türkei geben wir international Gas: Neue Ideen, Konzepte und Best Practices fließen direkt in unsere Service- und Consultinglösungen ein und helfen Händlern, Umsatzpotenziale besser zu nutzen und Prozesse effizienter zu gestalten.

Dieses internationale Know-how setzen wir konkret um: unter anderem in den Mediamarktsaturn Lighthouses. Die Pilotprojekte zeigen, wie Retail Media, Analytics, Content und Technologie nahtlos zusammenarbeiten, um den Handel wirkungsvoll zu transformieren. Der Wandel wird sichtbar, messbar und vor allem erlebbar – für Händler, Marken und Kunden.

Unsere Mission für 2026

Xplace verzahnt Service, Consulting und Technologie so eng wie nie zuvor – und schafft damit ein zukunftsfähiges Fundament für Händler, Marken und Retail-Media-Netzwerke:

Retail Media Consulting : Strategische Beratung, Content-Ausspielung, Performance-Messung

: Strategische Beratung, Content-Ausspielung, Performance-Messung Content-as-a-Service : Skalierbarer, relevanter Content aus einer der größten Entertainment-Datenbanken Europas

: Skalierbarer, relevanter Content aus einer der größten Entertainment-Datenbanken Europas ESL-Refurbishment : Nachhaltige, effiziente Lösungen für elektronische Preisschilder

: Nachhaltige, effiziente Lösungen für elektronische Preisschilder Instore Analytics: Daten, die echte Entscheidungen ermöglichen

Und das alles aus einer Hand, gesteuert über unser Digital Signage-CMS Beeceen, das Content, Kampagnen, Daten und Auswertung intelligent verbindet. So entsteht ein durchgängiges Service-Ökosystem, das Stores inspiriert, Kunden erreicht und Händler wirklich weiterbringt.

