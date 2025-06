Das invidis Jahrbuch 2025 ist veröffentlicht! Nun steht es für unsere Leser zum Download bereit.

Die aktuelle Edition umfasst auf fast 200 Seiten alles Wichtige rund um Digital Signage und DooH: das Special „Managed Signage“, ein eigenes AI-Kapitel, wichtige Branchen-Rankings in Form der invidis Market Maps, Interviews mit Marktführern, technologische Entwicklungen, eine Einführung in E-Paper-Displays für Digital Signage, eine DooH-Sektion und vieles vieles mehr.

Managed Signage

Die digitale Transformation erreicht die Industrie. Der Lösungsanbieter wird zum Service-Provider: Managed Services als Gamechanger – nicht nur in der IT, sondern auch für Digital Signage, DooH und Retail Tech. In unserem großen Special zeigen wir auf, wie Digital Signage-Integratoren zum Managed-Service-Provider transformieren.

AI und Digital Signage

Die Zukunft ist da und fast jedes Unternehmen nutzt AI. Aber das reicht nicht. Der Wettbewerbsvorteil beginnt für Digital Signage-Anbieter dann, wenn sie sich als “Shaper” etablieren. Wir geben einen Überblick, in welchen Bereichen AI Digital Signage verändern wird – von der Contenterstellung bis zum Coding.

Die invidis Market Maps

Früher unter dem Namen „Market Compass“ bekannt, listen die Market Maps alle wichtigen Digital Signage-Player der europäischen Märkte sowie von Nord- und Südamerika auf. Für die DACH-Region gibt es ein tiefergehendes Ranking der Top30-Integratoren.

E-Paper-Displays 101

Fast kein Stromverbrauch, gute Lesbarkeit: E-Paper-Displays für Digital Signage haben sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt – und können nun ihre Vorteile in verschiedenen Anwendungen ausspielen. Wir klären auf, wie die Technologie funktioniert und zeigen, welche Lösungen bereits auf dem Markt sind.

Der DooH-Markt

Wir analysieren den Dooh-Markt in der DACH-Region sowie in Nordamerika – von Retail Media über die Entwicklung von Programmatic bis zum neuen Phänomen Schaufenster-DooH.

Technologie

In unserer Technologie-Sektion werden die Entwicklungen des Display-Markts vorgestellt – von refklektiven LCD-Displays über OLED bis zu transparenten LEDs.

Synergien mit Sixteen:Nine

Im Jahrbuch 2025 liegt ein besonderer Schwerpunkt auf Nordamerika – unser neues Portal Sixteen:Nine wird diesen Markt und die internationalen Märkte zukünftig abbilden. Danke noch einmal an Dave Haynes, der den verdienten Ruhestand angetreten hat, uns vorher aber noch bei der Erstellung des Jahrbuchs tatkräftig unterstützt hat.

Ein großes Dankeschön auch an alle Anzeigekunden! Diese ermöglichen es uns, diese Publikation Jahr für Jahr zur Verfügung zu stellen.