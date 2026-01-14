Wenn ich sehe, wo Navori Labs heute steht, wird mir bewusst, wie weit sich die Branche insgesamt entwickelt hat. Wir sind von statischen Playlists zu Systemen übergegangen, die Kontext verstehen, in Echtzeit reagieren und Informationen daran ausrichten, was Menschen im jeweiligen Moment benötigen. Dieser Wandel war bemerkenswert – und er beschleunigt sich weiter, da AI zunehmend Teil der Funktionsweise von Screens in physischen Umgebungen wird.

Übernahme durch Maguar bringt neuen Schwung

2025 war für uns ein wichtiges Jahr. Navori Labs war schon immer von technischer Exzellenz geprägt, und dieser Fokus hat uns zu einem weltweit führenden Anbieter für Digital Signage, Computer Vision und AI-gestützter Analytik gemacht. Mit der Unterstützung von Maguar Capital konnten wir unsere Investitionskraft stärken, Innovationen vorantreiben und durch strategische Akquisitionen wachsen, die unsere langfristige Ausrichtung unterstützen. Die Übernahme von Signagelive steht exemplarisch für diesen Schwung. Das Zusammenführen unserer Teams stärkt unsere Innovationsfähigkeit und unsere globale Präsenz – gemeinsam sind wir heute der weltweit größte unabhängige, ausschließlich kanalorientierte Anbieter eines Digital-Signage-CMS. Besonders hervorzuheben ist die kulturelle Übereinstimmung: Uns verbindet ein gemeinsamer Anspruch an Engineering-Qualität, Produktzuverlässigkeit und langfristige Partnerschaften. Diese Basis hat die Integration reibungslos und produktiv gemacht.

Erweiterung um AI-gestützte Funktionen

Innovation blieb auch 2025 zentral. Der Stix 3800 AI-Powered Media Player ist ein klares Beispiel dafür, wohin sich der Markt entwickelt. Kunden erwarten heute von Screens mehr, als nur Inhalte abzuspielen. Sie erwarten, dass diese ihre Umgebung verstehen, auf Geschehnisse reagieren und Entscheidungsprozesse in Echtzeit unterstützen. Mit AI-gestützten Funktionen und intelligenterer Automatisierung, die direkt in die Plattform integriert ist, geben wir Screens die Fähigkeit, mit mehr Bewusstsein und Zielgerichtetheit zu agieren. In diese Richtung werden wir weiter investieren, da die Nachfrage nach intelligentem On-Screen-Verhalten weiter wächst.

Audience Measurement wird reifer

Branchenweit haben mehrere Entwicklungen das vergangene Jahr geprägt. Retail Media wächst weiterhin in beeindruckendem Tempo. Programmatic Advertising wird zunehmend zum Mainstream. Messung und Attribution verbessern sich und geben Marken klarere Einblicke in Zielgruppen und Ergebnisse. Digital Signage entwickelt sich zu einem messbaren und strategischen Bestandteil der Customer Journey. Gleichzeitig wächst der Fokus auf kontextgebundene On-Screen-Erlebnisse. Marken wollen besser verstehen, was rund um jeden Screen passiert und wie Menschen auf das reagieren, was sie sehen.

Ein CMS allein reicht nicht aus

Mit Blick auf 2026 ist ein Trend klar: Nur ein CMS zu sein, reicht nicht mehr aus. Digital Signage muss sich breiter verbinden und sich in die Systeme integrieren, die Marken bereits nutzen. Es wird zu einem natürlichen Bestandteil des Omnichannel-Mixes – ob Out-of-Home, vor Ort oder im Store. Das CMS wird dabei nicht länger das zentrale Gehirn sein. Intelligenz entsteht im größeren Ökosystem: durch Tools, APIs, Daten und Automatisierung, auf die Marken bereits setzen. Screens fungieren als intelligenter Output innerhalb dieses größeren Umfelds. In diesem Prozess entwickelt sich Digital Signage von einem klassischen CMS zu einer grundlegenden Funktionsschicht.

All dies treibt Digital Signage in eine neue Rolle als Teil moderner Informationsinfrastruktur. Screens sollen auf Live-Bedingungen reagieren, Menschen leiten und sie dabei unterstützen, ihren Alltag zu organisieren. Das markiert den Übergang von zeitgesteuerter Kommunikation hin zu intelligenter, kontextsensitiver Ansprache. Unser Fokus bei Navori Labs liegt darauf, die Intelligenz zu entwickeln, die interpretiert, was rund um einen Screen geschieht, die richtige Botschaft auslöst und sie genau dann ausspielt, wenn sie die größte Wirkung erzielt.

Kontext zählt

Ich komme oft auf etwas zurück, das ich vor mehr als 15 Jahren gelernt habe, als ich in diese Branche eingestiegen bin. Die Bedeutung, die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort auszuspielen, ist mir immer präsent geblieben. Dieses Prinzip gilt nach wie vor. Was sich verändert hat, ist unsere Fähigkeit, wirklich zu verstehen, was in jedem Moment die richtigen Inhalte sind. Bei Navori Labs entwickeln wir kontinuierlich die Intelligenz weiter, die das möglich macht, und geben Screens das nötige Bewusstsein und Timing, um echten Mehrwert zu liefern.

2026 stehen für Navori Labs große Entwicklungen an, und wir freuen uns darauf, auf der ISE in Barcelona erste frühe Teaser zu teilen, während wir den nächsten Schritt hin zu einer intelligenteren und einheitlicheren Grundlage gehen, die den sich wandelnden Anforderungen des gesamten Digital-Signage-Ökosystems gerecht wird. Wir sind dankbar für die Partnerschaft und das Vertrauen unserer Kunden, Partner und der Digital-Signage-Community, die eine zentrale Rolle dabei spielen, wohin sich diese Branche als Nächstes entwickelt. Dies ist die Richtung, die wir entschlossen weiter vorantreiben.