In einer Zeit, in der der Einzelhandel aufgrund sich wandelnder Verbrauchererwartungen und der Notwendigkeit einer nahtlosen Omnichannel-Integration mit zunehmender Komplexität konfrontiert ist, konzentrierte sich Grassfish auf das, was wirklich zählt: die Experience im Store und die persönliche Begegnung.

Wir glauben, dass der physische Store relevanter denn je ist. Nicht weil er mit dem digitalen Handel konkurriert, sondern weil er ihn ergänzt und vervollständigt. Und in diesem Jahr haben wir gesehen, wie diese Vision mit Partnern und Kunden an allen Kontaktpunkten Wirklichkeit wurde.

Erfahrung formt die Strategie

Die Zukunft des Einzelhandels basiert auf einer Kernidee: Erfahrung statt Transaktion. Verbraucher erwarten mehr als nur Bequemlichkeit. Sie wollen Verbindung, Relevanz und unvergessliche Momente. Sie wollen Emotionen. Und der physische Store ist die perfekte Bühne dafür. Aber das geschieht nicht zufällig, und wir haben immer geglaubt, dass Erfahrungsinnovation nicht isoliert stattfindet. Es erfordert Vision, Abstimmung und Partnerschaft.

Im Laufe des Jahres 2025 haben wir Seite an Seite mit unseren Partnern daran gearbeitet, diese Vision zu verwirklichen. Ob es um die Integration digitaler Berührungspunkte, die Optimierung von Arbeitsabläufen oder die Unterstützung strategischer Rollouts geht – jeder Meilenstein, den wir erreicht haben, wurde gemeinsam geschaffen. Deshalb sprechen wir von Partner-Ökosystemen und nicht nur von Partnerschaften. Denn großartige Erfahrungen entstehen gemeinsam.

Mehr Partner

In diesem Jahr haben wir unser Partnernetzwerk weiter ausgebaut und langfristige Beziehungen gestärkt, die auf Vertrauen, Leistung und gemeinsamen Ambitionen basieren. Aus diesem Grund war es uns eine Ehre, wichtige Kundenkooperationen in diesem Jahr zu verlängern. Die erneuerten Partnerschaften spiegeln unsere gemeinsame Überzeugung wider, dass es nicht nur um die Bereitstellung einer Plattform geht, sondern um langfristige Wertschöpfung.

Durch die Integration des neuen Fachwissens von MDT Medientechnik und Marco Burkhardtsmayer vom Muse-Content-Team haben wir unsere Kompetenzen erweitert, die nun alles von Content und Design bis hin zu Strategie und Integration umfassen. So gestalten wir die Zukunft: indem wir die richtigen Menschen zusammenbringen, über Disziplinen, Grenzen und Hintergründe hinweg.

Wichtige Momente

Das Jahr 2025 hatte viele Höhepunkte, aber der Grassfish Summit war derjenige, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Er war ein klares Signal dafür, wer wir sind, wie wir arbeiten und wohin wir gehen. Mit Partnern, Kunden und Kollegen aus ganz Europa und darüber hinaus wurde der Summit zu einem Moment der Klarheit: So sieht digitale Führung im Laden aus.

Er markierte auch das offizielle Debüt von Grassfish IXM Aqua, unserer Plattform der nächsten Generation, die unser Engagement für Anpassungsfähigkeit, Intelligenz und einfache Bedienbarkeit verkörpert. Grassfish IXM Aqua wurde für globale Marken und Einzelhändler entwickelt und bietet die notwendigen Tools, um jeden Touchpoint im Laden in großem Maßstab, zielgerichtet und ohne zusätzliche Komplexität zu orchestrieren.

Ausblick

Für das neue Jahr haben wir klare Ziele. Wir sehen 2026 als ein Jahr der globalen Expansion und der Weiterentwicklung unseres Ökosystems. Wir werden unser internationales Wachstum fortsetzen, indem wir gemeinsam mit unseren Partnern bedeutende Projekte in neuen Regionen realisieren. Das bedeutet, dass wir unsere Rolle als globaler Vorreiter im Bereich Digital Instore stärken und gleichzeitig unsere lokale Relevanz und Co-Creation beibehalten.

Da die Erwartungen der Kunden steigen und die Kluft zwischen digitaler und physischer Welt immer kleiner wird, ist dies der Bereich, in dem Grassfish erfolgreich ist. Mit unserer Plattform und unseren Mitarbeitern helfen wir Einzelhändlern und Marken durch Klarheit, Einfachheit und die Kraft der gemeinsamen Gestaltung zu wachsen.

Wir sind nicht hier, um zu folgen. Wir sind hier, um die Zukunft zu gestalten.

