2025 war ein transformatives Jahr für Eyefactive, geprägt durch die Weiterentwicklung unserer Software-Plattform sowie der Partnerschaft mit Key-Work Consulting aus Karlsruhe. Trotz gedämpfter Wirtschaftslage in Deutschland wächst das Interesse an interaktiven Lösungen und Retail-Technologien.

Daher haben wir das vergangene Jahr genutzt, um unsere Interactive Signage Software-Plattform auszubauen. Größere Rollouts werden damit möglich – und neue Funktionen wie System-Monitoring sowie Touch-Analytics für verbesserte Business-Intelligence im Retail wurden hinzugefügt.

Touch-Analytics-Plattform

Ein wichtiger Meilenstein war die Entwicklung einer optimierten, cloudbasierten Touch-Analytics-Plattform. Sie erfasst Benutzerinteraktionen auf Kiosksystemen, sodass Händler und Marken relevante Einblicke gewinnen, die bisher vor allem aus dem E-Commerce bekannt sind: Welche Inhalte werden am häufigsten geöffnet? Wie verlaufen User-Journeys über Screens? Wo brechen Kunden ab? Und wie unterscheidet sich das Kunden-Verhalten je nach Standort oder Uhrzeit?

Diese Daten helfen Entscheidungsträgern, Inhalte, Kampagnen und Sortimente anhand realer Nutzerverhalten zu optimieren.

Hochauflösende interaktive Inhalte

Die Nachfrage unserer Kunden ging 2025 klar in Richtung höherer visueller Qualität – mit hochauflösendem Video und interaktivem 3D-Content auf großen Touchscreens. Unser natives Software-Framework sorgt für hoch-performante Grafik, flüssige Animationen und komplexe Multi-Touch-Interaktionen in Echtzeit, auch bei anspruchsvollen Medien.

Diese Leistung ist essenziell, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, die den Vorstellungen von Kunden beziehungsweise deren Corporate Identity entsprechen, insbesondere im wettbewerbsintensiven Retail Space.

Strategische Partnerschaft mit Key-Work Consulting

Ein Highlight war die neue Partnerschaft mit Key-Work Consulting. Wir verbinden interaktives Signage und Self-Service-Lösungen mit deren Know-how in datengetriebener Analyse, Segmentierung und Unified Commerce.

So schließen wir die Lücke zwischen physischen und digitalen Kanälen. Interaktive Anwendungen am Point of Sale lassen sich mit Produktdaten, Kundenprofilen und Kampagnensystemen verknüpfen – jede Interaktion wird messbar. Das ermöglicht relevantere Inhalte, besseres Targeting und neue KPIs für interaktive Retail Media und Self-Service.

Retail-Technologien

2025 konnten wir eine wachsende Anzahl an Pilotprojekten im Retail verzeichnen. Das steigende Interesse zeigt die Vorteile von Self-Service-Lösungen am POS: Interaktive Systeme steigern Umsatz, entlasten Personal, verbessern den Service – und erfassen gleichzeitig wertvolle Nutzungsdaten vor Ort. Sie deuten die Richtung für 2026 an: Händler wollen Lösungen, die Kundenerlebnis, Insights und monetarisierbare Medienflächen in einer Plattform vereinen.

Ausblick 2026

Retail Media: Für 2026 erwarten wir, dass Retail Media zu einem starken Wachstumstreiber im Digital-Signage Markt wird. In-Store Screens und interaktive Self-Service Touchpoints gelten zunehmend als wertvolles Elemente der Digitalisierung am POS, mit dem Marken gezielte Kampagnen direkt am Regal starten können.

Interaktive Self-Service-Lösungen: Interaktive Kiosksysteme gewinnen weiter an Bedeutung. Sie erlauben Kunden, Produkte selbstständig zu entdecken, Optionen zu konfigurieren und erweiterte Sortimente jenseits der Regale zu nutzen. Gleichzeitig reduzieren sie Wartezeiten und entlasten Mitarbeiter in Zeiten von Fachkräftemangel, insbesondere im Retail. Detaillierte Interaktionsdaten machen daraus starke Analyse-Tools, die Händlern helfen, den Return-on-Invest in ihren Stores zu optimieren.

Smarte Sensorik: Ein weiterer Schwerpunkt 2026 wird die Verknüpfung von Sensoren und smarten Retail-Technologien mit interaktiven Displays sein. Bewegungs-Sensoren, Lift-and-Learn-Lösungen, Kamera-Tracking und IoT-Komponenten können Inhalte auf Displays dynamisch beeinflussen und sinnvoller gestalten. Retail Media wird so zur intelligenten Schnittstelle zwischen Verkaufsfläche, Produkt und Nutzer.

Omnichannel-POS: In Zukunft wird die Verknüpfung unterschiedlicher Schnittstellen entscheidend sein für effiziente Omni-Channel Lösungen, etwa zu Kassensystemen, Produktdatenbanken (PIM) und E-Commerce Plattformen wie Shopify. Kunden sollten sich einfach bewegen können zwischen interaktiven Instore-Systemen, Smartphone-Apps und Online-Shops, während Händler die Kontrolle und Transparenz über alle Touchpoints behalten. So positioniert sich Eyefactive als Enabler interaktiver Unified-Commerce-Lösungen, in Verbindung mit Data-Driven-Insights von Key-Work.

