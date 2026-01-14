Der Gesellschafterwechsel durch die Mehrheitsübernahme durch Econocom war für alle, Gesellschafter, Vorstand und Belegschaft. ein beherrschendes Thema. Und trotzdem spielt das Tagesgeschäft im Markt die bestimmende Rolle für unser Vorgehen.

Seit Jahren erleben wir eine Erosion der Margen, der wir durch Projektentwicklung und seit gut zwei Jahren mit einer Hinwendung zu großvolumigen Projekten begegnen. Die rezessionsbedingten Auftragsrückgänge zwingen einige Anbieter, noch aggressiver anzubieten. Wir erleben eine ungesunde Zuspitzung des Preiswettbewerbs.

Ein Lichtblick ist die beginnende Öffnung der Kunden hin zu Managed Services und integrierten Finanzierungslösungen. Zu lange wurde an der Capex-Optimierung festgehalten. Die Erkenntnis reift, dass die Opex stärker steigen und nur durch eine Betrachtung der Total-Cost-Of-Ownership zu senken sind.

Vor gut zwei Jahren hat unser Gesellschafter BWK eine anstehende Portfolioumschichtung signalisiert. Für uns ein weiterer Grund, über den Markt und seine Entwicklung nachzudenken. Die BWK hatte uns bei der Ablösung der Gründergeneration perfekt unterstützt. Für uns war klar, dass wir einen strategischen Partner als Mehrheitsgesellschafter wollen.

Aus unserer Sicht wird der Markt in den kommenden Fünf Bis Zehn Jahren auseinanderklappen. Es bleiben die kleineren Anbieter, die durch niedrige Gemeinkosten und größte lokale Nähe immer ihr Auskommen haben werden. Und es entstehen immer größere internationale Anbieter, die durch ihre Finanzkraft die schwierige Projektfinanzierung leisten können. Darüber hinaus punkten sie in der Fläche mit starker Servicefähigkeit.

Wir haben Econocom gefunden und Econocom hat uns gefunden. Zusammen sind wir in den wichtigsten EU-Ländern mit AV-Landesgesellschaften präsent. Über 800 Mitarbeitende und gut zueinander passende Kompetenzen fügen sich zu einem leistungsstarken Portfolio. Dass wir neben den 8.000 IT-Mitarbeitenden auch die Finanzierungskompetenz in 16 Ländern hinzugewinnen, betrachten wir als Perfect Match. Stärkster Treiber unserer Entscheidung ist die zugewandte Kommunikation und Führung im Konzern.

Neben der Integration in die Econocom Group arbeiten wir im Jahr 2026 vor allem an einem Partnerprogramm mit dem Namen AVA. Ziel ist ein größeres Netz lokaler Partner aufzubauen, die wir mit Finanzpower und Logistik unterstützen – und gemeinsam ein noch stärkerer Player am Markt werden.