Die Kohlberger ICT AG – unter anderem bekannt für ProAV-Vermietung und Digital Signage-Festinstallationen – bekommt mit Econocom einen neuen Mehrheitsgesellschafter. Der börsennotierte belgisch-französische Konzern übernimmt 70 Prozent der Unternehmensanteile von der der landeseigenen Beteiligungsgesellschaft BWK. Die restlichen 30 Prozent verbleiben bei den Vorständen Christian Pusch und Erik Wolff.

Attraktive Perlen sind im deutschen ProAV- und Digital Signage-Integratorenmarkt selten zu finden. Doch wer findet der suchet – zwischen viel Mittelmaß finden sich immer noch lohnenswerte Investments wie die ICT AG. Mit rund 40 Millionen Euro Jahresumsatz zählt das Unternehmen zu den großen Anbietern im mittelständisch geprägten ProAV- und Digital Signage-Markt.

ICT mit Sitz in Kohlberg bei Stuttgart und mit Filialen in Berlin, Köln, Frankfurt am Main und München ist sowohl als ProAV-Vermieter für Automotive-Kunden wie BMW als auch mit Festinstallationen von Digital Signage und Konferenzraum-Technologie unter anderem für Mercedes und Porsche am Markt etabliert. Seit der Pandemie entwickelte und betreibt ICT gemeinsam mit Partnern auch virtuelle LED-Filmstudios in ganz Europa.

Econocom wächst zum europäischen Marktführer

Mit der ICT-Beteiligung wird Econocom zum führenden Digital Signage-Anbieter auch in Deutschland. Mit dem Team von ICT kann Econocom die Zahl seiner deutschen Mitarbeitenden auf 320 vergrößern. Einige europäische Digital Signage-Wettbewerber hatten ihre Fühler ebenso nach ICT ausgestreckt – überzeugt hat offensichtlich der französische IT-Konzern. Econocom erzielte vergangenes Jahr 2,7 Milliarden Euro Umsatz mit etwa 8.500 Mitarbeitern in 16 Ländern. Ein europäisches Managed-Service-Schwergewicht mit eigener Bankenlizenz.

ICT-Vorstände bleiben im Unternehmen

Der europäische Technologiekonzern übernimmt den Unternehmensanteil der BWK nach Freigabe durch das Bundeskartellamt. Die baden-württembergische Beteiligungsgesellschaft war 2017 bei ICT eingestiegen. Die restlichen 30 Prozent der Unternehmensanteile verbleiben bei den beiden ICT-Vorständen Christian Pusch und Erik Wolff, die in ihrer aktuellen Rolle dem Unternehmen langfristig verbunden bleiben wollen. Aufsichtsratsvorsitzender wird Christoph Bläser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Econocom Deutschland Holding GmbH. ICT soll als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben und wird zukünftig ein Teil von „Gather with Econocom“ werden.

Die nun um ICT erweiterte ProAV- und Digital Signage-Geschäftseinheit „Gather with Econocom“ erzielt circa 300 Millionen Euro Umsatz und ist damit mehr als doppelt so groß wie der Digital Signage-Spezialist Trison.