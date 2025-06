Das Lösungsangebot von ICT ergänzt das europäische Angebotsportfolio von Econocom: Zur Digital Signage- und Workplace-Kompetenz des französisch-belgischen Konzerns fügt ICT ein Integrations- und Vermietgeschäft mit Lösungen für Brandspaces und Retail, Corporate Studio und Simulation hinzu. Insbesondere mit ikonischen LED-Projekten, die mit mechanischen und kinetischen Elementen arbeiten, hat sich ICT in den vergangenen Jahren weltweit einen Namen gemacht.

Durch das Geschäftsvolumen von annähernd 300 Millionen Euro im ProAV-Markt und über zwei Milliarden Euro in der IT wird ICT insbesondere auch von Einkaufsvorteilen und Economies of Scale profitieren.

Für den Digital Signage-Markt in der DACH-Region bedeutet der Einstieg von Econocom eine weitere Internationalisierung und eine Beschleunigung des Konzepts „Managed Signage“– Digital Signage im Managed-Service-Modell. Denn im Gegensatz zu den Wettbewerbern Trison, Zetadisplay oder M-Cube ist Econocom ein Milliardenkonzern, der im Bereich Managed Services bereits fest etabliert ist.

Für „Digital Signage-only“-Anbieter könnte sich der Markt noch schneller Richtung Services drehen. Eine Entwicklung, die zunehmend von Kunden – insbesondere Konzernkunden – gewünscht wird. Econocom und andere IT-Anbieter haben den Digital Signage-Markt für sich entdeckt und werden weiter dazukaufen. Weitere Deals sind in der zweiten Jahreshälfte zu erwarten.