Die Mehrheitsbeteiligung von Econocom an ICT folgt der im November 2023 vorgestellten Unternehmensstrategie „One Econocom“. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Etablierung der Geschäftsbereiche Medientechnik und Digital Signage als wichtiges Wachstumsfeld – neben den bestehenden strategischen Säulen Workplace, Infrastructure und Finance. In der DACH-Region ist Econocom bisher schwach vertreten. Mit dem Live-Kommunikations- und Medientechnik-Angebot der ICT AG, die seit 35 Jahren im deutschen Markt aktiv ist, baut sich Econocom somit eine gute Stellung am Markt auf.

Econocom Deutschland ist Teil der internationalen Econocom-Gruppe. Der europäische Marktführer für digitale Transformation und Managed Services ist in 16 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitende. Econocom bietet als einziger europäischer Anbieter ein vollständiges Leistungsspektrum entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette: von der Finanzierung über Technologieausstattung bis hin zu Services.

Econocom ist an der Euronext-Börse in Brüssel und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 2,74 Milliarden Euro. In Deutschland ist Econocom seit fast 40 Jahren mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Rund 160 Mitarbeitende betreuen hier mittelständische Unternehmen, Konzerne und die öffentliche Hand im Bereich der Technologiebeschaffung, Finanzierung und Services. Bisher primär mit IT-Leistungen – das soll sich mit der Mehrheitsübernahme der ICT AG mit ihren ebenfalls 160 Mitarbeitenden nun ändern.

Econocom und Digital Signage

In einigen europäischen Märkten – insbesondere in Benelux und Spanien – zählt Econocom bereits zu den führenden Digital Signage-Unternehmen. Analog zu Deutschland wurden dazu jeweils führende Digital Signage- und ProAV-Integratoren übernommen.

Die vierte strategische Säule „Digital Signage“ tritt seit 2024 in ersten Märkten unter der Marke „Gather with Econocom“ auf. In Deutschland soll die Marke im Herbst 2025 eingeführt werden. Seit Jahresbeginn verantwortet Borja Janariz – ehemals LG Electronics – das „Gather with Econocom“-Geschäft.